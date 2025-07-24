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Россияне начали чаще пользоваться услугами флористов

Россияне начали чаще пользоваться услугами флористов - 24.07.2025, ПРАЙМ

Россияне начали чаще пользоваться услугами флористов

Ко Дню флориста аналитики Авито Работы и Авито Услуг изучили динамику рынка труда и услуг в этой сфере. Во втором квартале 2025 года интерес к творчеству... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T16:00+0300

2025-07-24T16:00+0300

2025-07-24T16:00+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Ко Дню флориста аналитики Авито Работы и Авито Услуг изучили динамику рынка труда и услуг в этой сфере. Во втором квартале 2025 года интерес к творчеству флористов и цветочных декораторов увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. Кроме того, данные показывают устойчивый рост зарплатных предложений и повышение активности соискателей.По данным Авито Услуг, активнее всего россияне ищут декораторов цветов — количество запросов на их работу увеличилось более, чем в 2 раза. Эти специалисты составляют цветочные композиции, украшают свадьбы и вечеринки, оформляют интерьеры магазинов и ресторанов, а также подбирают растения и декор. Количество предложений выросло за последний год в 2,6 раза, а средняя стоимость такой услуги во втором квартале 2025 года начиналась от 10 000 рублей.Флористы же составляют букеты, корзины и композиции из цветов. Причем они могут работать как с живыми, так и сухими или искусственными растениями. Интерес к творчеству флористов тоже увеличился на 64%. Во втором квартале 2025 года такие специалисты на 80% активнее предлагали свои услуги, а средняя цена за их работу в России составляла от 6 000 рублей."В преддверии сезона свадеб и летних мероприятий интерес к флористике и оформлению пространства продолжает расти. Россияне хотят, чтобы праздник выглядел безупречно. Увеличение спроса сопровождается, в том числе, активным ростом числа предложений: все больше профессионалов выходят на рынок, чтобы помочь сделать важные события по-настоящему красивыми и запоминающимися. Поэтому свадьбы, юбилеи, вечеринки и корпоративы все чаще превращаются в настоящие арт-объекты — с продуманным оформлением, цветочными арками и живыми композициями", — комментирует Александр Семочкин, руководитель категории "Домашние и деловые услуги" Авито Услуг.По данным Авито Работы, в России во II квартале 2025 года средняя предлагаемая заработная плата для начинающих флористов с опытом работы 1-3 года увеличилась на 13%, достигнув 53 742 руб/мес. Этот рост связан не только с сезонным спросом, но и с повышением требований к профессионализму специалистов. Работодатели ищут мастеров, способных сочетать креативность с точностью исполнения, работать с индивидуальными заказами и разбираться в актуальных трендах флористики.Следует учитывать, что флористы часто работают по гибкому графику, включая ночные смены, посменный режим и повышенную нагрузку в предпраздничные периоды. Указанные зарплатные предложения учитывают все формы занятости — как полную, так и частичную.Регионы повторяют общероссийскую тенденцию роста зарплат. Так, наибольшая динамика средних предлагаемых зарплат зафиксирована в республике Башкортостан, где работодатели стали предлагать на 29% больше, чем годом ранее — в среднем 50 363 руб/мес. Также в тройке лидеров по динамике оказались Татарстан (+25%) и Кемеровская область (+14%). Работодатели в этих регионах предлагают сотрудникам на позиции флориста в среднем 56 161 руб/мес и 44 775 руб/мес соответственно.В топ-5 лидеров вошли также Санкт-Петербург и Москва, где средние предлагаемые зарплаты флористов выросли на 7% и 5% соответственно. Так, в Санкт-Петербурге средняя оплата труда флористов составила 62 454 руб/мес, а в Москве этот показатель достиг 78 685 руб/мес."Рост зарплат флористов отражает повышение стандартов качества в индустрии. Клиенты ждут не просто букетов, а продуманных композиций с учетом последних трендов — минимализма, экологичных материалов, нестандартных цветовых решений. Это требует от специалистов постоянного развития, и работодатели готовы платить за такие навыки. При этом соискательская активность в профессии увеличилась на 8%, что говорит о ее привлекательности даже в условиях возросших требований", — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" Авито Работы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, бизнес