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Во Франции число смертей превысило число рождений впервые с 1945 года - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Во Франции число смертей превысило число рождений впервые с 1945 года
Во Франции число смертей превысило число рождений впервые с 1945 года - 24.07.2025, ПРАЙМ
Во Франции число смертей превысило число рождений впервые с 1945 года
Во Франции число смертей за год превысило число рождений впервые с окончания Второй мировой войны, сообщил Национальный институт статистики Франции Insee. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T00:46+0300
2025-07-24T00:46+0300
экономика
общество
мировая экономика
франция
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ПАРИЖ, 24 июл – ПРАЙМ. Во Франции число смертей за год превысило число рождений впервые с окончания Второй мировой войны, сообщил Национальный институт статистики Франции Insee. "Общее число смертей за двенадцать месяцев превысило число рождений во Франции впервые с 1945 года. В период с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года было зарегистрировано 651 000 смертей и 650 000 рождений. Таким образом, демографический баланс нарушился впервые за 80 лет", - следует из отчета. Демографы считают эту тенденцию опасной, однако отмечают, что она давно наблюдается и в других европейских странах. При этом институт прогнозировал превалирование смертности над рождаемостью во Франции лишь к 2035 году. По данным Insee, теперь женщины в среднем заводят первого ребенка в возрасте 29 лет, то есть на пять лет позже, чем в 1970-х годах. Отмечается, что рождаемость упала на 20% с 2010 года. Эта тенденция характерна как для европейской части Франции, так и для части ее заморских территорий – Майотты, Гвианы и Реюньона. Смертность, напротив, растёт естественным образом, обусловленная старением населения. С января по май 2025 года среднесуточное число смертей увеличилось на 3,6% по сравнению с 2024 годом. По данным Insee, численность работающего населения продолжит незначительно расти до 2040 года, а затем сократится и к 2070 году сократится до 29 миллионов. В некоторых регионах это снижение может начаться уже к 2036 году, считают авторы.
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общество , мировая экономика, франция
Экономика, Общество , Мировая экономика, ФРАНЦИЯ
00:46 24.07.2025
 
Во Франции число смертей превысило число рождений впервые с 1945 года

Insee: число смертей во Франции превысило число рождений впервые с 1945 года

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ПАРИЖ, 24 июл – ПРАЙМ. Во Франции число смертей за год превысило число рождений впервые с окончания Второй мировой войны, сообщил Национальный институт статистики Франции Insee.
"Общее число смертей за двенадцать месяцев превысило число рождений во Франции впервые с 1945 года. В период с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года было зарегистрировано 651 000 смертей и 650 000 рождений. Таким образом, демографический баланс нарушился впервые за 80 лет", - следует из отчета.
Демографы считают эту тенденцию опасной, однако отмечают, что она давно наблюдается и в других европейских странах. При этом институт прогнозировал превалирование смертности над рождаемостью во Франции лишь к 2035 году.
По данным Insee, теперь женщины в среднем заводят первого ребенка в возрасте 29 лет, то есть на пять лет позже, чем в 1970-х годах.
Отмечается, что рождаемость упала на 20% с 2010 года. Эта тенденция характерна как для европейской части Франции, так и для части ее заморских территорий – Майотты, Гвианы и Реюньона.
Смертность, напротив, растёт естественным образом, обусловленная старением населения. С января по май 2025 года среднесуточное число смертей увеличилось на 3,6% по сравнению с 2024 годом. По данным Insee, численность работающего населения продолжит незначительно расти до 2040 года, а затем сократится и к 2070 году сократится до 29 миллионов. В некоторых регионах это снижение может начаться уже к 2036 году, считают авторы.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаФРАНЦИЯ
 
 
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