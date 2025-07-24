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Во Франции на 50% возросло число заражений постельными клопами, пишут СМИ

Во Франции на 50% возросло число заражений постельными клопами, пишут СМИ - 24.07.2025, ПРАЙМ

Во Франции на 50% возросло число заражений постельными клопами, пишут СМИ

Число случаев заражений постельными клопами во Франции выросло на 50% в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года, сообщает телеканал BFMTV. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T21:04+0300

2025-07-24T21:04+0300

2025-07-24T21:04+0300

франция

клопы

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ПАРИЖ, 24 июл – ПРАЙМ. Число случаев заражений постельными клопами во Франции выросло на 50% в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года, сообщает телеканал BFMTV. "По данным исследования Ассоциации специалистов по охране здоровья и окружающей среды и Союза экспертов по обнаружению постельных клопов с помощью собак, в июне 2025 года количество заражений постельными клопами увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщает СМИ. Согласно исследованию, число вызовов дезинсекторов в связи с появлением клопов за первые шесть месяцев 2025 года составило 76687. При этом в начале года наблюдалось снижение числа заражений на 26%. Как отмечают профсоюзы, проводившие исследование, летний сезон связан с повышенным риском, "особенно в плохо подготовленных районах или районах с высокой ротацией населения: хотя общие показатели за год показывают улучшение, лето остаётся уязвимым периодом, когда число заражений снова растёт". Осенью 2023 года во Франции наблюдалось активное распространение постельных клопов. Насекомых обнаруживали не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, а также в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов. Летом 2024 года при подготовке к Олимпийский играм в Париже полицейские, задействованные для охраны игр, которых временно поселили в студенческих общежитиях, также жаловались на наличие там паразитов.

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франция, клопы