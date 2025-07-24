https://1prime.ru/20250724/frantsiya-859898772.html

Французские власти поделились планами по увеличению доходов от туризма

Французские власти поделились планами по увеличению доходов от туризма - 24.07.2025, ПРАЙМ

Французские власти поделились планами по увеличению доходов от туризма

Французское правительство объявило в четверг о планах увеличить объем доходов от туристической отрасли до 100 миллиардов евро к 2030 году, заявила... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T21:43+0300

2025-07-24T21:43+0300

2025-07-24T21:43+0300

экономика

франция

туризм

доходы

https://cdnn.1prime.ru/img/82586/36/825863611_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_b7919d3163d1809ec8709c7530ba65d1.jpg

ПАРИЖ, 24 июл - ПРАЙМ. Французское правительство объявило в четверг о планах увеличить объем доходов от туристической отрасли до 100 миллиардов евро к 2030 году, заявила министр-делегат по вопросам туризма Натали Делатр по итогам межведомственного комитета по туризму. "В ходе межведомственного комитета по туризму мы подтвердили три приоритета: оставаться первой страной назначения по посещениям, увеличить наши доходы, чтобы достичь установленной премьер-министром цели в 100 миллиардов евро к 2030 году", - сказала она на пресс-конференции в городе Анже. Трансляция велась на странице французского правительства в соцсети X. Третьим приоритетом, по ее словам, должно стать превращение Франции в мирового лидера по экологичности, инклюзивности и инновационности туризма. На туристический сектор приходится 8% ВВП страны, а оборот составляет 200 миллиардов евро, напомнила она. При этом, как заявил на конференции министр экономики страны Эрик Ломбар, несмотря на лидерство по числу туристов, Франция занимает лишь четвертое место по объему оборота в этом секторе экономики. По его словам, это связано с тем, что туристы не задерживаются в стране и приобретают недостаточно товаров и услуг. Согласно данным Всемирной туристской организации ООН (ВТООН), в 2024 году с большим отрывом лидерство по доходам от туризма удерживают Соединенные Штаты (215 миллиардов долларов), за ними следуют Испания (106,5 миллиарда), Великобритания ($84,5 миллиарда), Франция ($77,1 миллиарда) и Италия ($58,7 миллиарда).

https://1prime.ru/20250722/sanktsii-859775419.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, туризм, доходы