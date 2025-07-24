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Французские власти поделились планами по увеличению доходов от туризма - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Французские власти поделились планами по увеличению доходов от туризма
Французские власти поделились планами по увеличению доходов от туризма - 24.07.2025, ПРАЙМ
Французские власти поделились планами по увеличению доходов от туризма
Французское правительство объявило в четверг о планах увеличить объем доходов от туристической отрасли до 100 миллиардов евро к 2030 году, заявила... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T21:43+0300
2025-07-24T21:43+0300
экономика
франция
туризм
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ПАРИЖ, 24 июл - ПРАЙМ. Французское правительство объявило в четверг о планах увеличить объем доходов от туристической отрасли до 100 миллиардов евро к 2030 году, заявила министр-делегат по вопросам туризма Натали Делатр по итогам межведомственного комитета по туризму. "В ходе межведомственного комитета по туризму мы подтвердили три приоритета: оставаться первой страной назначения по посещениям, увеличить наши доходы, чтобы достичь установленной премьер-министром цели в 100 миллиардов евро к 2030 году", - сказала она на пресс-конференции в городе Анже. Трансляция велась на странице французского правительства в соцсети X. Третьим приоритетом, по ее словам, должно стать превращение Франции в мирового лидера по экологичности, инклюзивности и инновационности туризма. На туристический сектор приходится 8% ВВП страны, а оборот составляет 200 миллиардов евро, напомнила она. При этом, как заявил на конференции министр экономики страны Эрик Ломбар, несмотря на лидерство по числу туристов, Франция занимает лишь четвертое место по объему оборота в этом секторе экономики. По его словам, это связано с тем, что туристы не задерживаются в стране и приобретают недостаточно товаров и услуг. Согласно данным Всемирной туристской организации ООН (ВТООН), в 2024 году с большим отрывом лидерство по доходам от туризма удерживают Соединенные Штаты (215 миллиардов долларов), за ними следуют Испания (106,5 миллиарда), Великобритания ($84,5 миллиарда), Франция ($77,1 миллиарда) и Италия ($58,7 миллиарда).
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франция, туризм, доходы
Экономика, ФРАНЦИЯ, Туризм, доходы
21:43 24.07.2025
 
Французские власти поделились планами по увеличению доходов от туризма

Делатр: власти Франции планируют нарастить доходы от туризма до €100 млрд к 2030 г

© AFP / Ludovic Marin*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже
*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© AFP / Ludovic Marin
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ПАРИЖ, 24 июл - ПРАЙМ. Французское правительство объявило в четверг о планах увеличить объем доходов от туристической отрасли до 100 миллиардов евро к 2030 году, заявила министр-делегат по вопросам туризма Натали Делатр по итогам межведомственного комитета по туризму.
"В ходе межведомственного комитета по туризму мы подтвердили три приоритета: оставаться первой страной назначения по посещениям, увеличить наши доходы, чтобы достичь установленной премьер-министром цели в 100 миллиардов евро к 2030 году", - сказала она на пресс-конференции в городе Анже. Трансляция велась на странице французского правительства в соцсети X.
Третьим приоритетом, по ее словам, должно стать превращение Франции в мирового лидера по экологичности, инклюзивности и инновационности туризма.
На туристический сектор приходится 8% ВВП страны, а оборот составляет 200 миллиардов евро, напомнила она.
При этом, как заявил на конференции министр экономики страны Эрик Ломбар, несмотря на лидерство по числу туристов, Франция занимает лишь четвертое место по объему оборота в этом секторе экономики. По его словам, это связано с тем, что туристы не задерживаются в стране и приобретают недостаточно товаров и услуг.
Согласно данным Всемирной туристской организации ООН (ВТООН), в 2024 году с большим отрывом лидерство по доходам от туризма удерживают Соединенные Штаты (215 миллиардов долларов), за ними следуют Испания (106,5 миллиарда), Великобритания ($84,5 миллиарда), Франция ($77,1 миллиарда) и Италия ($58,7 миллиарда).
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ЭкономикаФРАНЦИЯТуризмдоходы
 
 
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