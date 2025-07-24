https://1prime.ru/20250724/frantsiya-859899238.html

Макрон назвал сроки официального признания Францией государства Палестина

Макрон назвал сроки официального признания Францией государства Палестина - 24.07.2025, ПРАЙМ

Макрон назвал сроки официального признания Францией государства Палестина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T22:46+0300

2025-07-24T22:46+0300

2025-07-24T23:48+0300

политика

франция

эммануэль макрон

государство

признание

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ПАРИЖ, 24 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре."Я принял решение о признании Францией, верной своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, Государства Палестина. Я сделаю это торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре", - сообщил он в Х.Макрон подчеркнул, что "насущная необходимость сегодня — положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению"."Мы также должны гарантировать демилитаризацию ХАМАС, обеспечить безопасность и восстановить Газу. Наконец, мы должны создать Государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и позволить ему участвовать в обеспечении безопасности всех на Ближнем Востоке, приняв его демилитаризацию и полностью признав Израиль", - написал Макрон.Также он прикрепил к публикации письмо, направленное им президенту Палестины Махмуду Аббасу, где подтвердил намерение признать Палестину."Настоятельно необходимо реализовать единственное жизнеспособное решение, которое позволит удовлетворить законные чаяния палестинского народа, положить конец терроризму и насилию во всех его формах и позволить Израилю и всем странам региона жить в мире и безопасности", - написал Макрон.При этом он подчеркнул, что будет следить за выполнением взятых Палестиной обязательств по прекращению огня в Газе и приверженность палестинской администрации принятию на себя всей полноты суверенных функций на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, проведению глубоких реформ и организации президентских и парламентских выборов в 2026 году в целях укрепления её легитимности и власти над будущим палестинским государством, которое, как обещает Палестина, не будет милитаризовано.

https://1prime.ru/20250724/gaza-859897932.html

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франция, эммануэль макрон, государство, признание