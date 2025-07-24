https://1prime.ru/20250724/gaz-859857550.html
"Газпром" приостановил подачу газа в Армению из России
"Газпром" приостановил подачу газа в Армению из России - 24.07.2025, ПРАЙМ
"Газпром" приостановил подачу газа в Армению из России
Подача природного газа в Армению из РФ приостановлена с 24 по 26 июля в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T08:52+0300
2025-07-24T08:52+0300
2025-07-24T08:52+0300
энергетика
газ
россия
грузия
армения
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_0:162:2983:1839_1920x0_80_0_0_3fcc6ef06b1c3b8cda9c2fc3bf8a87d3.jpg
ЕРЕВАН, 24 июл - ПРАЙМ. Подача природного газа в Армению из РФ приостановлена с 24 по 26 июля в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения". "В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке "Казах-Сагурамо" транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье" на территории Грузии, с 7.00 (6.00 мск) 24 июля до 19.00 (18.00 мск) 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению", - говорится в сообщении. Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
https://1prime.ru/20250723/gaz-859845173.html
грузия
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_157:0:2824:2000_1920x0_80_0_0_8fd51a0caef2e85af08b06fdef4ae89c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, грузия, армения, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, Газпром
"Газпром" приостановил подачу газа в Армению из России
Подача газа в Армению из России приостановлена с 24 по 26 июля
ЕРЕВАН, 24 июл - ПРАЙМ. Подача природного газа в Армению из РФ приостановлена с 24 по 26 июля в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".
"В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке "Казах-Сагурамо" транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье" на территории Грузии, с 7.00 (6.00 мск) 24 июля до 19.00 (18.00 мск) 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.
"Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
В Европе снизились цены на газ