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"Газпром" приостановил подачу газа в Армению из России - 24.07.2025, ПРАЙМ
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"Газпром" приостановил подачу газа в Армению из России
"Газпром" приостановил подачу газа в Армению из России - 24.07.2025, ПРАЙМ
"Газпром" приостановил подачу газа в Армению из России
Подача природного газа в Армению из РФ приостановлена с 24 по 26 июля в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T08:52+0300
2025-07-24T08:52+0300
энергетика
газ
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ЕРЕВАН, 24 июл - ПРАЙМ. Подача природного газа в Армению из РФ приостановлена с 24 по 26 июля в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения". "В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке "Казах-Сагурамо" транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье" на территории Грузии, с 7.00 (6.00 мск) 24 июля до 19.00 (18.00 мск) 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению", - говорится в сообщении. Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
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Энергетика, Газ, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, Газпром
08:52 24.07.2025
 
"Газпром" приостановил подачу газа в Армению из России

Подача газа в Армению из России приостановлена с 24 по 26 июля

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода
© РИА Новости
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ЕРЕВАН, 24 июл - ПРАЙМ. Подача природного газа в Армению из РФ приостановлена с 24 по 26 июля в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".
"В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке "Казах-Сагурамо" транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье" на территории Грузии, с 7.00 (6.00 мск) 24 июля до 19.00 (18.00 мск) 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.
"Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
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