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В Европе снизились цены на газ

В Европе снизились цены на газ - 24.07.2025, ПРАЙМ

В Европе снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились - на 1%, до 392,8 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T19:38+0300

2025-07-24T19:38+0300

2025-07-24T19:38+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились - на 1%, до 392,8 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 399,2 доллара (+0,6%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 403,3 доллара (+1,7%), ценовой минимум - 391 доллар (-1,4%). Последние фьючерсы торговались по 392,8 доллара (-1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 396,6 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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ice, европа, газ, цены