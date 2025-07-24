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Уиткофф заявил об альтернативных путях освобождения заложников в Газе
Уиткофф заявил об альтернативных путях освобождения заложников в Газе - 24.07.2025, ПРАЙМ
Уиткофф заявил об альтернативных путях освобождения заложников в Газе
США намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в Газе после провала очередного раунда переговоров с движением ХАМАС в Дохе,... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T21:00+0300
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ВАШИНГТОН, 24 июл – ПРАЙМ. США намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в Газе после провала очередного раунда переговоров с движением ХАМАС в Дохе, сообщил в четверг специальный посланник Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. "Мы приняли решение вернуть нашу команду из Дохи для консультаций после последнего ответа ХАМАС, который ясно показал отсутствие желания достичь соглашения о прекращении огня", — говорится в заявлении Уиткоффа, опубликованном в его аккаунте в соцсети X. По его словам, посредники "предприняли серьёзные усилия", однако ХАМАС на переговорах "не действует скоординированно и добросовестно". "Теперь мы будем рассматривать альтернативные варианты, чтобы вернуть заложников домой и попытаться создать более стабильную обстановку для жителей Газы", — подчеркнул американский эмиссар.
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Политика, США, Стив Уиткофф, Газа, заложники, Освобождение
Уиткофф заявил об альтернативных путях освобождения заложников в Газе
Уиткофф: США задействуют альтернативные пути освобождения заложников в Газе
ВАШИНГТОН, 24 июл – ПРАЙМ. США намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в Газе после провала очередного раунда переговоров с движением ХАМАС в Дохе, сообщил в четверг специальный посланник Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
"Мы приняли решение вернуть нашу команду из Дохи для консультаций после последнего ответа ХАМАС, который ясно показал отсутствие желания достичь соглашения о прекращении огня", — говорится в заявлении Уиткоффа, опубликованном в его аккаунте в соцсети X.
По его словам, посредники "предприняли серьёзные усилия", однако ХАМАС на переговорах "не действует скоординированно и добросовестно".
"Теперь мы будем рассматривать альтернативные варианты, чтобы вернуть заложников домой и попытаться создать более стабильную обстановку для жителей Газы", — подчеркнул американский эмиссар.
Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с РФ, пишет Politico