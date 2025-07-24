Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уиткофф заявил об альтернативных путях освобождения заложников в Газе - 24.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250724/gaza-859897932.html
Уиткофф заявил об альтернативных путях освобождения заложников в Газе
Уиткофф заявил об альтернативных путях освобождения заложников в Газе - 24.07.2025, ПРАЙМ
Уиткофф заявил об альтернативных путях освобождения заложников в Газе
США намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в Газе после провала очередного раунда переговоров с движением ХАМАС в Дохе,... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T21:00+0300
2025-07-24T21:00+0300
политика
сша
стив уиткофф
газа
заложники
освобождение
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/97/841949766_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e45a63a1a25e1f37295838163179728.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июл – ПРАЙМ. США намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в Газе после провала очередного раунда переговоров с движением ХАМАС в Дохе, сообщил в четверг специальный посланник Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. "Мы приняли решение вернуть нашу команду из Дохи для консультаций после последнего ответа ХАМАС, который ясно показал отсутствие желания достичь соглашения о прекращении огня", — говорится в заявлении Уиткоффа, опубликованном в его аккаунте в соцсети X. По его словам, посредники "предприняли серьёзные усилия", однако ХАМАС на переговорах "не действует скоординированно и добросовестно". "Теперь мы будем рассматривать альтернативные варианты, чтобы вернуть заложников домой и попытаться создать более стабильную обстановку для жителей Газы", — подчеркнул американский эмиссар.
https://1prime.ru/20250704/sanktsii-859171424.html
сша
газа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/97/841949766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2816b255f52063d5e55902178d739ea2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, стив уиткофф, газа, заложники, освобождение
Политика, США, Стив Уиткофф, Газа, заложники, Освобождение
21:00 24.07.2025
 
Уиткофф заявил об альтернативных путях освобождения заложников в Газе

Уиткофф: США задействуют альтернативные пути освобождения заложников в Газе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 24 июл – ПРАЙМ. США намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в Газе после провала очередного раунда переговоров с движением ХАМАС в Дохе, сообщил в четверг специальный посланник Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
"Мы приняли решение вернуть нашу команду из Дохи для консультаций после последнего ответа ХАМАС, который ясно показал отсутствие желания достичь соглашения о прекращении огня", — говорится в заявлении Уиткоффа, опубликованном в его аккаунте в соцсети X.
По его словам, посредники "предприняли серьёзные усилия", однако ХАМАС на переговорах "не действует скоординированно и добросовестно".
"Теперь мы будем рассматривать альтернативные варианты, чтобы вернуть заложников домой и попытаться создать более стабильную обстановку для жителей Газы", — подчеркнул американский эмиссар.
Флаги США
Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с РФ, пишет Politico
4 июля, 11:02
 
ПолитикаСШАСтив УиткоффГазазаложникиОсвобождение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала