Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно снизился - 24.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250724/gfk-859859446.html
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно снизился
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно снизился - 24.07.2025, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно снизился
Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на август опустился до минус 21,5 пункта со значения июля в минус 20,3 пункта, сообщает... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T09:16+0300
2025-07-24T09:36+0300
экономика
мировая экономика
германия
gfk
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на август опустился до минус 21,5 пункта со значения июля в минус 20,3 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до минус 19,2 пункта.Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат вырос до 15,2 пункта с 12,8 пункта месяцем ранее, достигнув наивысшей отметки с июля прошлого года, тогда показатель составлял 19,7 пункта. А "готовность потребителей покупать" опустилась до минус 9,2 пункта с минус 6,2 пункта.Компания также сообщила о снижении индекса текущих экономических ожиданий в стране - до 10,1 пункта с 20,1 пункта месяцем ранее."Восстановление потребительских настроений по-прежнему откладывается, поскольку желание экономить вновь выросло . Наш глубокий анализ показывает, что общая неопределенность, необходимость быть готовым к сложным ситуациям и высокие цены, особенно на продукты питания, являются основными причинами", - приводится в релизе комментарий эксперта по вопросам потребителей института NIM Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl).
https://1prime.ru/20250722/merts-859789734.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, германия, gfk
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Gfk
09:16 24.07.2025 (обновлено: 09:36 24.07.2025)
 
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно снизился

GfK: индекс доверия потребителей к экономике Германии опустился до минус 21,5 пункта

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на август опустился до минус 21,5 пункта со значения июля в минус 20,3 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до минус 19,2 пункта.
Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат вырос до 15,2 пункта с 12,8 пункта месяцем ранее, достигнув наивысшей отметки с июля прошлого года, тогда показатель составлял 19,7 пункта. А "готовность потребителей покупать" опустилась до минус 9,2 пункта с минус 6,2 пункта.
Компания также сообщила о снижении индекса текущих экономических ожиданий в стране - до 10,1 пункта с 20,1 пункта месяцем ранее.
"Восстановление потребительских настроений по-прежнему откладывается, поскольку желание экономить вновь выросло . Наш глубокий анализ показывает, что общая неопределенность, необходимость быть готовым к сложным ситуациям и высокие цены, особенно на продукты питания, являются основными причинами", - приводится в релизе комментарий эксперта по вопросам потребителей института NIM Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl).
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
В Германии провели опрос об одобрении работы Мерца
22 июля, 15:58
 
ЭкономикаМировая экономикаГЕРМАНИЯGfk
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала