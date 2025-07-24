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Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно снизился
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно снизился - 24.07.2025, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно снизился
Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на август опустился до минус 21,5 пункта со значения июля в минус 20,3 пункта, сообщает... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T09:16+0300
2025-07-24T09:16+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на август опустился до минус 21,5 пункта со значения июля в минус 20,3 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до минус 19,2 пункта.Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат вырос до 15,2 пункта с 12,8 пункта месяцем ранее, достигнув наивысшей отметки с июля прошлого года, тогда показатель составлял 19,7 пункта. А "готовность потребителей покупать" опустилась до минус 9,2 пункта с минус 6,2 пункта.Компания также сообщила о снижении индекса текущих экономических ожиданий в стране - до 10,1 пункта с 20,1 пункта месяцем ранее."Восстановление потребительских настроений по-прежнему откладывается, поскольку желание экономить вновь выросло . Наш глубокий анализ показывает, что общая неопределенность, необходимость быть готовым к сложным ситуациям и высокие цены, особенно на продукты питания, являются основными причинами", - приводится в релизе комментарий эксперта по вопросам потребителей института NIM Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl).
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мировая экономика, германия, gfk
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Gfk
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно снизился
GfK: индекс доверия потребителей к экономике Германии опустился до минус 21,5 пункта
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на август опустился до минус 21,5 пункта со значения июля в минус 20,3 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до минус 19,2 пункта.
Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат вырос до 15,2 пункта с 12,8 пункта месяцем ранее, достигнув наивысшей отметки с июля прошлого года, тогда показатель составлял 19,7 пункта. А "готовность потребителей покупать" опустилась до минус 9,2 пункта с минус 6,2 пункта.
Компания также сообщила о снижении индекса текущих экономических ожиданий в стране - до 10,1 пункта с 20,1 пункта месяцем ранее.
"Восстановление потребительских настроений по-прежнему откладывается, поскольку желание экономить вновь выросло . Наш глубокий анализ показывает, что общая неопределенность, необходимость быть готовым к сложным ситуациям и высокие цены, особенно на продукты питания, являются основными причинами", - приводится в релизе комментарий эксперта по вопросам потребителей института NIM Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl).
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