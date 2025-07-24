https://1prime.ru/20250724/gfk-859859446.html

Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно снизился

Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно снизился - 24.07.2025, ПРАЙМ

Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно снизился

Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на август опустился до минус 21,5 пункта со значения июля в минус 20,3 пункта, сообщает... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T09:16+0300

2025-07-24T09:16+0300

2025-07-24T09:36+0300

экономика

мировая экономика

германия

gfk

https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на август опустился до минус 21,5 пункта со значения июля в минус 20,3 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до минус 19,2 пункта.Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат вырос до 15,2 пункта с 12,8 пункта месяцем ранее, достигнув наивысшей отметки с июля прошлого года, тогда показатель составлял 19,7 пункта. А "готовность потребителей покупать" опустилась до минус 9,2 пункта с минус 6,2 пункта.Компания также сообщила о снижении индекса текущих экономических ожиданий в стране - до 10,1 пункта с 20,1 пункта месяцем ранее."Восстановление потребительских настроений по-прежнему откладывается, поскольку желание экономить вновь выросло . Наш глубокий анализ показывает, что общая неопределенность, необходимость быть готовым к сложным ситуациям и высокие цены, особенно на продукты питания, являются основными причинами", - приводится в релизе комментарий эксперта по вопросам потребителей института NIM Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl).

https://1prime.ru/20250722/merts-859789734.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, gfk