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В Госдуме рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ - 24.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ
В Госдуме рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ - 24.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ
В России с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T03:01+0300
2025-07-24T03:01+0300
россия
общество
госдума
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В России с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен на пять дней вперед – с 10-го числа каждого месяца на 15-е число", - сказал Колунов. По мнению парламентария, перенос срока в первую очередь даст гражданам больше времени для своевременной оплаты, что снизит риск просрочек и штрафных санкций, так как многим, по его словам, зарплата приходит 12-го или 15-го числа месяца. "Более того, перенос полезен и для управляющих компаний (УК) и поставщиков коммунальных услуг. Он поможет упростить планирование и обработку платежей, снизить нагрузку на бухгалтерию организаций в начале месяца. Как итог, перенос на пять дней создаст дополнительное удобство и для граждан, и для УК, и для ресурсоснабжающих организаций", - заключил он.
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192
40
192
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россия, общество , госдума
РОССИЯ, Общество , Госдума
03:01 24.07.2025
 
В Госдуме рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ

В России с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на 15-е число

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В России с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен на пять дней вперед – с 10-го числа каждого месяца на 15-е число", - сказал Колунов.
По мнению парламентария, перенос срока в первую очередь даст гражданам больше времени для своевременной оплаты, что снизит риск просрочек и штрафных санкций, так как многим, по его словам, зарплата приходит 12-го или 15-го числа месяца.
"Более того, перенос полезен и для управляющих компаний (УК) и поставщиков коммунальных услуг. Он поможет упростить планирование и обработку платежей, снизить нагрузку на бухгалтерию организаций в начале месяца. Как итог, перенос на пять дней создаст дополнительное удобство и для граждан, и для УК, и для ресурсоснабжающих организаций", - заключил он.
 
РОССИЯОбществоГосдума
 
 
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