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В Госдуме предложили убрать алкомаркеты с первых этажей жилых домов

В Госдуме предложили убрать алкомаркеты с первых этажей жилых домов - 24.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили убрать алкомаркеты с первых этажей жилых домов

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением убрать... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T04:23+0300

2025-07-24T04:23+0300

2025-07-24T04:23+0300

недвижимость

общество

бизнес

чукотка

калмыкия

ингушетия

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением убрать алкомаркеты с первых этажей жилых домов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "В настоящий момент нами разрабатывается законопроект об установлении на федеральном уровне запрета на размещение любых объектов розничной продажи алкогольной продукции (за исключением предприятий общественного питания - ресторанов, кафе, баров, осуществляющих продажу алкоголя исключительно для потребления на месте и не ведущих розничную торговлю алкоголем на вынос) в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что непосредственная близость розничных точек продажи алкоголя, особенно "наливаек", к жилым домам провоцирует стихийное создание мест массового употребления спиртных напитков. "Происходит это прямо на глазах у людей. Не только взрослых, невольными свидетелями этого безобразия становятся дети, что недопустимо. А происходит это из-за несовершенства законодательства, которое не запрещает открытие алкомаркетов на первых этажах многоквартирных домов", - добавил лидер партии. Политик отметил, что власти некоторых российских регионов проявили инициативу и приняли решение о полном запрете или ограничении продажи алкоголя в жилых домах на региональном уровне. Среди них, по его словам, Чукотка, Калмыкия, Ингушетия, Приморский край, ряд других регионов, и положительный результат там был получен довольно быстро, что привело к сокращению жалоб жителей на нарушения санитарных норм и правил общественного порядка, "а значит ситуация нормализовалась". "Справедливая Россия" предлагает запретить размещение любых объектов розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах на федеральном уровне. Запрет должен распространяться на открытие новых точек, а для действующих алкомаркетов нужно установить переходный период для адаптации и закрытия магазинов", – считает Миронов. Также Лантратова, комментируя инициативу, сообщила агентству, что в настоящее время в нежилых помещениях многоквартирных домов (МКД), на первых этажах, спокойно открываются точки продажи алкоголя без согласия жильцов. "Под вашим окном в любой момент может появиться очередь пьяных людей, шум до утра, мусор, конфликты и даже пожароопасная ситуация. Это реальность для тысяч домов по всей стране. А "ограничения" вроде запрета в 500 метрах от школ не работают, если магазин просто находится внутри жилого здания", - сказала она. Парламентарий подчеркнула, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП не против нормального бизнеса, но жилой дом, по их мнению, - это не место для продажи алкоголя, а пространство, где живут семьи, дети, пожилые люди и где должна быть тишина, порядок и безопасность. "Мы выступаем за право людей на нормальную жизнь. На спокойный сон, чистый двор и безопасную среду. Уверены, что такая мера получит поддержку миллионов россиян и призываем Минстрой включиться в диалог. Пора сделать жилье действительно комфортным - без запаха самогона в подъезде и очередей за "разливом" у детской площадки", - подытожила Лантратова.

чукотка

калмыкия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, общество , бизнес, чукотка, калмыкия, ингушетия, сергей миронов, госдума