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СМИ узнали сроки запуска ИИ-модели новейшего поколения GPT-5 - 24.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали сроки запуска ИИ-модели новейшего поколения GPT-5
СМИ узнали сроки запуска ИИ-модели новейшего поколения GPT-5 - 24.07.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали сроки запуска ИИ-модели новейшего поколения GPT-5
Американская компания OpenAI планирует запустить модель искусственного интеллекта новейшего поколения GPT-5 в августе, сообщает издание Verge со ссылкой на... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T23:47+0300
2025-07-24T23:47+0300
openai
chatgpt
модель
запуск
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Американская компания OpenAI планирует запустить модель искусственного интеллекта новейшего поколения GPT-5 в августе, сообщает издание Verge со ссылкой на информированные источники. Новая модель позиционируется как система ИИ, включающая в себя отдельные модели и способная выполнять различные функции. Как пишет издание, эта политика является частью усилий OpenAI по упрощению и объединению больших языковых моделей для создания более эффективной системы, которую в конечном итоге можно будет назвать общим искусственным интеллектом (AGI). Отмечается, что запланированные даты выпуска OpenAI часто меняются в связи с трудностями разработки, проблемами с емкостью серверов или даже анонсами и утечками информации о конкурирующих моделях ИИ. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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openai, chatgpt, модель, запуск
OpenAI, ChatGPT, модель, запуск
23:47 24.07.2025
 
СМИ узнали сроки запуска ИИ-модели новейшего поколения GPT-5

Verge: OpenAI планирует запустить ИИ-модель новейшего поколения GPT-5 в августе

© Фото : Unsplash/ Mojahid MottakinChatGPT
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© Фото : Unsplash/ Mojahid Mottakin
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Американская компания OpenAI планирует запустить модель искусственного интеллекта новейшего поколения GPT-5 в августе, сообщает издание Verge со ссылкой на информированные источники.
Новая модель позиционируется как система ИИ, включающая в себя отдельные модели и способная выполнять различные функции. Как пишет издание, эта политика является частью усилий OpenAI по упрощению и объединению больших языковых моделей для создания более эффективной системы, которую в конечном итоге можно будет назвать общим искусственным интеллектом (AGI).
Отмечается, что запланированные даты выпуска OpenAI часто меняются в связи с трудностями разработки, проблемами с емкостью серверов или даже анонсами и утечками информации о конкурирующих моделях ИИ.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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OpenAIChatGPTмодельзапуск
 
 
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