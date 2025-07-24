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СМИ узнали сроки запуска ИИ-модели новейшего поколения GPT-5

СМИ узнали сроки запуска ИИ-модели новейшего поколения GPT-5 - 24.07.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали сроки запуска ИИ-модели новейшего поколения GPT-5

Американская компания OpenAI планирует запустить модель искусственного интеллекта новейшего поколения GPT-5 в августе, сообщает издание Verge со ссылкой на... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T23:47+0300

2025-07-24T23:47+0300

2025-07-24T23:47+0300

openai

chatgpt

модель

запуск

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Американская компания OpenAI планирует запустить модель искусственного интеллекта новейшего поколения GPT-5 в августе, сообщает издание Verge со ссылкой на информированные источники. Новая модель позиционируется как система ИИ, включающая в себя отдельные модели и способная выполнять различные функции. Как пишет издание, эта политика является частью усилий OpenAI по упрощению и объединению больших языковых моделей для создания более эффективной системы, которую в конечном итоге можно будет назвать общим искусственным интеллектом (AGI). Отмечается, что запланированные даты выпуска OpenAI часто меняются в связи с трудностями разработки, проблемами с емкостью серверов или даже анонсами и утечками информации о конкурирующих моделях ИИ. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://1prime.ru/20250721/microsoft-859749307.html

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openai, chatgpt, модель, запуск