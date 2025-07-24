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Чистая прибыль Hyundai Motor в I полугодии снизилась на 14,5% - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Hyundai Motor в I полугодии снизилась на 14,5%
Чистая прибыль Hyundai Motor в I полугодии снизилась на 14,5% - 24.07.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Hyundai Motor в I полугодии снизилась на 14,5%
Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого полугодия составила 6,155 триллиона... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T12:42+0300
2025-07-24T12:42+0300
экономика
бизнес
финансы
южная корея
сеул
hyundai
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого полугодия составила 6,155 триллиона вон (4,4 миллиарда долларов), что на 14,5% ниже показателя годичной давности, следует из отчетности компании. Выручка за полугодие составила 92,69 триллиона вон (66,9 миллиарда долларов), что на 8,2% выше показателя того же периода прошлого года. Операционная прибыль в годовом выражении сократилась при этом на 7,7%, до уровня в 7,23 триллиона вон (5,2 миллиарда долларов). Во втором квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, сократилась на 24,5%, до 2,998 триллиона вон (2,2 миллиарда долларов). Выручка выросла на 7,3% к прошлогоднему показателю и составила 48,286 триллиона вон (34,8 миллиарда долларов). Операционная прибыль уменьшилась на 15,8%, до 3,601 триллиона вон (2,6 миллиарда долларов). Продажи за второй квартал несколько увеличились (на 0,8%) и составили 1,066 миллиона автомобилей, по сравнению с 1,057 миллиона годом ранее. При этом в Южной Корее продажи увеличились на 1,5%, до 189 тысяч автомобилей. Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.
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бизнес, финансы, южная корея, сеул, hyundai
Экономика, Бизнес, Финансы, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СЕУЛ, Hyundai
12:42 24.07.2025
 
Чистая прибыль Hyundai Motor в I полугодии снизилась на 14,5%

Чистая прибыль Hyundai Motor в I полугодии снизилась до $4,4 миллиардов

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве
Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого полугодия составила 6,155 триллиона вон (4,4 миллиарда долларов), что на 14,5% ниже показателя годичной давности, следует из отчетности компании.
Выручка за полугодие составила 92,69 триллиона вон (66,9 миллиарда долларов), что на 8,2% выше показателя того же периода прошлого года. Операционная прибыль в годовом выражении сократилась при этом на 7,7%, до уровня в 7,23 триллиона вон (5,2 миллиарда долларов).
Во втором квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, сократилась на 24,5%, до 2,998 триллиона вон (2,2 миллиарда долларов). Выручка выросла на 7,3% к прошлогоднему показателю и составила 48,286 триллиона вон (34,8 миллиарда долларов). Операционная прибыль уменьшилась на 15,8%, до 3,601 триллиона вон (2,6 миллиарда долларов).
Продажи за второй квартал несколько увеличились (на 0,8%) и составили 1,066 миллиона автомобилей, по сравнению с 1,057 миллиона годом ранее. При этом в Южной Корее продажи увеличились на 1,5%, до 189 тысяч автомобилей.
Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.
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