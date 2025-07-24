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Польша получит кредитную гарантию для закупки американского вооружения
Польша получит кредитную гарантию для закупки американского вооружения - 24.07.2025, ПРАЙМ
Польша получит кредитную гарантию для закупки американского вооружения
Польша получит от США кредитную гарантию на 3 миллиарда долларов для закупки американского вооружения, сообщает агентство IAR. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T14:55+0300
2025-07-24T14:55+0300
2025-07-24T14:55+0300
вооружения
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ВАРШАВА, 24 июл – ПРАЙМ. Польша получит от США кредитную гарантию на 3 миллиарда долларов для закупки американского вооружения, сообщает агентство IAR. "В пятницу, 25 июля, вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подпишет соглашение о предоставлении США Польше кредитной гарантии в рамках программы Foreign Military Financing", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках программы Foreign Military Financing США предоставят Польше кредитную гарантию в размере 4 миллиардов долларов, которые будут потрачены на модернизацию польских вооруженных сил. Foreign Military Financing - программа кредитования и кредитных гарантий, предоставляемых правительством США близким партнерам для покупки американской военной техник. В последние годы Польша получила в рамках программы кредит в размере более 3 миллиардов долларов на покупку вертолетов Apache. В общей сложности сумма кредитов и кредитных гарантий, предоставленных Польше в рамках Foreign Military Financing за последние два года превысила 11 миллиардов долларов, что делает республику крупнейшим бенефициаром этой программы. Польша активно покупает американское вооружение и военную технику, в том числе самолеты и вертолеты, средства противовоздушной и противоракетной обороны, реактивные артиллерийские системы.
https://1prime.ru/20250723/polsha-859849378.html
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финансы, польша, сша
Вооружения, Финансы, ПОЛЬША, США
Польша получит кредитную гарантию для закупки американского вооружения
IAR: Польша получит от США кредитную гарантию на три миллиарда долларов
ВАРШАВА, 24 июл – ПРАЙМ. Польша получит от США кредитную гарантию на 3 миллиарда долларов для закупки американского вооружения, сообщает агентство IAR.
"В пятницу, 25 июля, вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подпишет соглашение о предоставлении США Польше кредитной гарантии в рамках программы Foreign Military Financing", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках программы Foreign Military Financing США предоставят Польше кредитную гарантию в размере 4 миллиардов долларов, которые будут потрачены на модернизацию польских вооруженных сил.
Foreign Military Financing - программа кредитования и кредитных гарантий, предоставляемых правительством США близким партнерам для покупки американской военной техник.
В последние годы Польша получила в рамках программы кредит в размере более 3 миллиардов долларов на покупку вертолетов Apache.
В общей сложности сумма кредитов и кредитных гарантий, предоставленных Польше в рамках Foreign Military Financing за последние два года превысила 11 миллиардов долларов, что делает республику крупнейшим бенефициаром этой программы.
Польша активно покупает американское вооружение и военную технику, в том числе самолеты и вертолеты, средства противовоздушной и противоракетной обороны, реактивные артиллерийские системы.
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