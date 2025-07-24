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Около 30 процентов немецких компаний отложили инвестиции в США

Около 30 процентов немецких компаний отложили инвестиции в США - 24.07.2025, ПРАЙМ

Около 30 процентов немецких компаний отложили инвестиции в США

Более 60% немецких компаний заявили, что американские пошлины негативно скажутся на их работе, около 30% компаний отложили свои инвестиции в США,... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T14:35+0300

2025-07-24T14:35+0300

2025-07-24T14:35+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Более 60% немецких компаний заявили, что американские пошлины негативно скажутся на их работе, около 30% компаний отложили свои инвестиции в США, свидетельствует опрос исследовательского института IFO, проведенный в июне среди около 1,5 тысячи немецких промышленных компаний. "Более 60% опрошенных компаний заявили, что пошлины (президента США Дональда) Трампа окажут на них негативное влияние. Почти столько же опасаются усиления конкурентного давления со стороны китайских компаний в результате торговой политики США", - сообщил институт. По данным опроса, около трети опрошенных компаний ожидают, что рынок США станет менее важным для них к концу срока полномочий Трампа. "Экономическая политика администрации Трампа также влияет на инвестиционные планы немецких компаний: около 30% компаний с соответствующими планами отложили свои инвестиции в США. Около 15% полностью отменили свои инвестиции в США", - говорится в сообщении. Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Ранее в четверг сообщалось, что Еврокомиссия предложила, а страны ЕС утвердили возможные ответные меры на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном.

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бизнес, сша, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, ifo