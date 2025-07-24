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Фондовые индексы Европы в основном растут
Фондовые индексы Европы в основном растут - 24.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном растут
Основные фондовые индексы Европы растут в четверг перед выходом итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) - инвесторы ждут, что регулятор будет... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T13:58+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг перед выходом итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) - инвесторы ждут, что регулятор будет склоняться к стабилизации учётной ставки на текущем уровне, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.45 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,94%, до 9 146,5 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,16%, до 7 837,88 пункта, немецкий DAX поднимается на 0,57%, до 24 355,36 пункта. Позднее в четверг станут известны итоги июльского заседания банка (ЕЦБ). Аналитики считают, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 2,15% годовых, завершая цикл понижений индикатора, начатый в прошлом году. Если даже и существуют причины для понижения ставки ЕЦБ, кажется, что регулятор не желает нарушать текущую стабильность, полагает глава экономических исследований по Европе Bank of America Рубен Сегура-Каюэла (Ruben Segura-Cayuela), мнение которого приводит агентство Блумберг. Также ранее в четверг вышли макроэкономические данные. Так, по данным S&P Global, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июле вырос до 51 пункта (самого высокого значение за 11 месяцев) с 50,6 пункта в июне. При этом композитный PMI в промышленности и сфере услуг Великобритании в июле, согласно предварительным данным, опустился до 51 пунктов с 52 пункта в июне, аналитики ожидали показатель на уровне 51,8 пункта.
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рынок, торги, индексы, европа, великобритания, dax, ецб, bank of america
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, DAX, ЕЦБ, Bank of America
Фондовые индексы Европы в основном растут
Фондовые индексы Европы в основном растут в ожидании стабильной монетарной политики от ЕЦБ
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг перед выходом итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) - инвесторы ждут, что регулятор будет склоняться к стабилизации учётной ставки на текущем уровне, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 13.45 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,94%, до 9 146,5 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,16%, до 7 837,88 пункта, немецкий DAX поднимается на 0,57%, до 24 355,36 пункта.
Позднее в четверг станут известны итоги июльского заседания банка (ЕЦБ). Аналитики считают, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 2,15% годовых, завершая цикл понижений индикатора, начатый в прошлом году.
Если даже и существуют причины для понижения ставки ЕЦБ, кажется, что регулятор не желает нарушать текущую стабильность, полагает глава экономических исследований по Европе Bank of America Рубен Сегура-Каюэла (Ruben Segura-Cayuela), мнение которого приводит агентство Блумберг.
Также ранее в четверг вышли макроэкономические данные. Так, по данным S&P Global, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июле вырос до 51 пункта (самого высокого значение за 11 месяцев) с 50,6 пункта в июне.
При этом композитный PMI в промышленности и сфере услуг Великобритании в июле, согласно предварительным данным, опустился до 51 пунктов с 52 пункта в июне, аналитики ожидали показатель на уровне 51,8 пункта.
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно снижением