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Индексы Уолл-стрит в основном слабо растут - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Индексы Уолл-стрит в основном слабо растут
Индексы Уолл-стрит в основном слабо растут - 24.07.2025, ПРАЙМ
Индексы Уолл-стрит в основном слабо растут
Фондовые индексы США преимущественно слабо растут в четверг после данных о неожиданном снижении числа заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T16:49+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США преимущественно слабо растут в четверг после данных о неожиданном снижении числа заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.44 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,65% - до 44 716,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,25% - до 21 072,69 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 поднимался на 0,09% - до 6 364,99 пункта. Ранее в четверг минтруда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 19 июля, снизилось на 4 тысячи – до 217 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя - до 227 тысяч. "Мы по-прежнему считаем, что рынок труда, вероятно, столкнется с трудностями в ближайшие месяцы, но еженедельные данные по заявкам на пособие с начала лета относительно обнадеживают", - приводит портал MarketWatch комментарий главного экономиста Wrightson ICAP Лу Крэндалла (Lou Crandall). Статистика по рынку труда оказывает влияние на решения ФРС США по монетарной политике. По данным CME Group, порядка 60% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
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рынок, торги, сша, dow jones, nasdaq, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, США, Dow Jones, NASDAQ, Nasdaq Composite
16:49 24.07.2025
 
Индексы Уолл-стрит в основном слабо растут

Индексы Уолл-стрит в основном слабо растут после выхода статистики по рынку труда США

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США преимущественно слабо растут в четверг после данных о неожиданном снижении числа заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.44 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,65% - до 44 716,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,25% - до 21 072,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,09% - до 6 364,99 пункта.
Ранее в четверг минтруда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 19 июля, снизилось на 4 тысячи – до 217 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя - до 227 тысяч.
"Мы по-прежнему считаем, что рынок труда, вероятно, столкнется с трудностями в ближайшие месяцы, но еженедельные данные по заявкам на пособие с начала лета относительно обнадеживают", - приводит портал MarketWatch комментарий главного экономиста Wrightson ICAP Лу Крэндалла (Lou Crandall).
Статистика по рынку труда оказывает влияние на решения ФРС США по монетарной политике.
По данным CME Group, порядка 60% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
Фьючерсы Уолл-стрит заметно растут перед публикацией статданных в США
Вчера, 14:49
 
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