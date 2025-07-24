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Биржи АТР обновили многолетние максимумы

Биржи АТР обновили многолетние максимумы - 24.07.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР обновили многолетние максимумы

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно увеличились, обновив многолетние максимумы на фоне макростатистики и... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T12:59+0300

2025-07-24T12:59+0300

2025-07-24T12:59+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно увеличились, обновив многолетние максимумы на фоне макростатистики и динамики бирж США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,65%, до 3 605,73 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,19%, до 2 203,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,51%, до 25 667,18 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,21%, до 3 190,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – снизился на 0,32%, до 8 709,4 пункта, японский Nikkei 225 – поднялся на 1,59%, до 41 826,34 пункта. В ходе торгов ряд индексов обновили локальные максимумы. Так, Shenzhen Composite поднялся выше 2 200 пунктов впервые с 16 февраля 2023 года, Hang Seng - выше 25 700 пунктов впервые с 16 ноября 2021 года, KOSPI - выше 3 230 пунктов с 11 августа 2021 года, а японский Nikkei 225 - поднимался выше 42 000 пунктов впервые с 11 июля 2024 года. Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, ВВП Южной Кореи во втором квартале вырос на 0,5% в годовом выражении при прогнозе роста на 0,4%; в квартальном выражении рост составил 0,6% (сильнейший рост с первого квартала прошлого года), ожидалось увеличение на 0,5%. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в июле поднялся до 53,6 пункта с 51,6 пункта в июне, ожидалось снижение показателя до 51 пункта. PMI услуг Австралии увеличился до 53,8 пункта с 51,8 пункта ранее, промышленности - вырос до 51,6 пункта с 50,6 пункта в июне (ожидались уровни в 51,2 пункта и 50,4 пункта соответственно). Композитный PMI Японии в июле, по предварительной оценке, сохранился на уровне июня в 51,5 пункта, аналитики прогнозировали показатель в 50,9 пункта. PMI услуг страны вырос до 53,5 пункта с 51,7 пункта, промышленности - снизился до 48,8 пункта с 50,1 пункта в июне, прогнозы составляли 51,3 пункта и 50,3 пункта соответственно. Поддержала торги и динамика бирж США. В среду фондовые индексы Уолл-стрит выросли, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, увеличился на 0,6%, а индекс широкого рынка S&P 500 вновь обновил исторический рекорд.

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рынок, индексы, торги, сша, австралия, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, kospi, nikkei 225, nasdaq composite