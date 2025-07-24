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Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плючсе

Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плючсе - 24.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в плючсе

Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись преимущественно в плюсе после публикации решений Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T19:27+0300

2025-07-24T19:27+0300

2025-07-24T19:28+0300

экономика

биржи

европа

фондовые индексы

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись преимущественно в плюсе после публикации решений Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,85% - до 9 138,37 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,41% - до 7 818,28 пункта, немецкий DAX вырос на 0,23% - до 24 295,93 пункта. По итогам июльского заседания ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15%. Регулятор отметил, что в настоящее время инфляция находится на уровне среднесрочной цели в 2%, и поступающая информация в целом соответствует предыдущей оценке по перспективам инфляции. ЕЦБ также указывает, что обстановка остается исключительно неопределенной, в особенности из-за торговых споров. "Сентябрьское понижение ставки остается возможным, однако проходят споры относительно сроков понижения. Торговая неопределенность сохраняется, но основные риски исчезают", - цитирует агентство Рейтер глобального инвестиционного стратега J.P. Morgan Private Bank Мэдисон Фоллер (Madison Faller). Кроме того, согласно данным исследовательской компании GfK, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на август опустился до минус 21,5 пункта со значения июля в минус 20,3 пункта, в то время как аналитики прогнозировали его рост.

https://1prime.ru/20250721/evropa-859765790.html

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биржи, европа, фондовые индексы