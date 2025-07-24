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Израиль ответил на слова Макрона о скором признании государства Палестина - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Израиль ответил на слова Макрона о скором признании государства Палестина
Израиль ответил на слова Макрона о скором признании государства Палестина - 24.07.2025, ПРАЙМ
Израиль ответил на слова Макрона о скором признании государства Палестина
Министр юстиции Израиля Ярив Левин назвал решение президента Франции Эммануэля Макрона признать государство Палестина черным пятном в истории Франции и прямой... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T23:46+0300
2025-07-24T23:47+0300
политика
франция
эммануэль макрон
государство
признание
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Министр юстиции Израиля Ярив Левин назвал решение президента Франции Эммануэля Макрона признать государство Палестина черным пятном в истории Франции и прямой поддержкой терроризма. В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. "Решение президента Франции Макрона признать фиктивное палестинское государство является черным пятном в истории Франции и прямой поддержкой терроризма... Земля Израиля принадлежит народу Израиля, и даже заявление президента Макрона не может этого изменить. Пришло время распространить суверенитет Израиля на Иудею, Самарию и долину реки Иордан. Это ответ исторической справедливости на постыдное решение президента Франции", - приводит слова Левина издание Jerusalem Post. Кроме того, бывший израильский премьер Нафтали Беннет в соцсети Х назвал обещание Макрона "моральным крахом" и решением, "которое будет выброшено на свалку истории".
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франция, эммануэль макрон, государство, признание
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, государство, признание
23:46 24.07.2025 (обновлено: 23:47 24.07.2025)
 
Израиль ответил на слова Макрона о скором признании государства Палестина

Глава минюста Израиля назвал признание Палестины черным пятном в истории Франции

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИзраильский флаг у посольства страны в Москве
Израильский флаг у посольства страны в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Министр юстиции Израиля Ярив Левин назвал решение президента Франции Эммануэля Макрона признать государство Палестина черным пятном в истории Франции и прямой поддержкой терроризма.
В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
"Решение президента Франции Макрона признать фиктивное палестинское государство является черным пятном в истории Франции и прямой поддержкой терроризма... Земля Израиля принадлежит народу Израиля, и даже заявление президента Макрона не может этого изменить. Пришло время распространить суверенитет Израиля на Иудею, Самарию и долину реки Иордан. Это ответ исторической справедливости на постыдное решение президента Франции", - приводит слова Левина издание Jerusalem Post.
Кроме того, бывший израильский премьер Нафтали Беннет в соцсети Х назвал обещание Макрона "моральным крахом" и решением, "которое будет выброшено на свалку истории".
#Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Макрон назвал сроки официального признания Францией государства Палестина
Вчера, 22:46
 
ПолитикаФРАНЦИЯЭммануэль Макронгосударствопризнание
 
 
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