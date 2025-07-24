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Камбоджа призвала Таиланд прекратить боевые действия и отвести войска
Камбоджа призвала Таиланд прекратить боевые действия и отвести войска - 24.07.2025, ПРАЙМ
Камбоджа призвала Таиланд прекратить боевые действия и отвести войска
Камбоджа призвала Таиланд немедленно прекратить боевые действия и отвести войска на границу, а также воздержаться от действий, которые могут привести к... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T11:38+0300
2025-07-24T11:38+0300
2025-07-24T11:38+0300
политика
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Камбоджа призвала Таиланд немедленно прекратить боевые действия и отвести войска на границу, а также воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта, заявило в четверг министерство иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа. "Камбоджа призывает Таиланд немедленно прекратить все боевые действия, отвести свои войска на свою сторону границы и воздержаться от любых дальнейших провокационных действий, которые могут привести к эскалации ситуации",- говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Камбоджи. Власти Камбоджи возложили ответственность за эскалацию на таиландскую сторону. "Камбоджа примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности своего народа",- отмечает министерство. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей.
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камбоджа, таиланд, мид
Политика, КАМБОДЖА, ТАИЛАНД, МИД
Камбоджа призвала Таиланд прекратить боевые действия и отвести войска
Камбоджа призвала Таиланд немедленно прекратить боевые действия и отвести войска
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Камбоджа призвала Таиланд немедленно прекратить боевые действия и отвести войска на границу, а также воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта, заявило в четверг министерство иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа.
"Камбоджа призывает Таиланд немедленно прекратить все боевые действия, отвести свои войска на свою сторону границы и воздержаться от любых дальнейших провокационных действий, которые могут привести к эскалации ситуации",- говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Камбоджи.
Власти Камбоджи возложили ответственность за эскалацию на таиландскую сторону.
"Камбоджа примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности своего народа",- отмечает министерство.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей.
Эксперт оценил вероятность эскалации конфликта между Таиландом и Камбоджей