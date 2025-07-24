https://1prime.ru/20250724/kambodzha-859878567.html
СМИ: премьер Камбоджи запросил срочное заседание Совбеза ООН
СМИ: премьер Камбоджи запросил срочное заседание Совбеза ООН - 24.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: премьер Камбоджи запросил срочное заседание Совбеза ООН
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет запросил срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению "агрессии со стороны... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T13:01+0300
2025-07-24T13:01+0300
2025-07-24T13:01+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет запросил срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению "агрессии со стороны Таиланда", сообщает газета Khmer Times в четверг со ссылкой на письмо премьера. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, последний нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей. Сообщается, что премьер-министр Королевства Камбоджа направил письмо постоянному представителю Пакистана при ООН и председателю Совета Безопасности на июль 2025 года Асиму Ифтихару Ахмаду. "Учитывая последние крайне серьезные акты агрессии со стороны Таиланда, которые серьезно угрожают миру и стабильности в регионе, я убедительно прошу вас созвать срочное заседание, чтобы остановить агрессию Таиланда", - передает газета заявление премьера. Ранее министерство иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа призвало Таиланд немедленно прекратить боевые действия и отвести войска на границу, а также воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
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мировая экономика, таиланд, камбоджа, пакистан, оон
Политика, Мировая экономика, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, ПАКИСТАН, ООН
СМИ: премьер Камбоджи запросил срочное заседание Совбеза ООН
Khmer Times: премьер Камбоджи запросил срочное заседание Совбеза ООН
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет запросил срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению "агрессии со стороны Таиланда", сообщает газета Khmer Times в четверг со ссылкой на письмо премьера.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, последний нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей.
Сообщается, что премьер-министр Королевства Камбоджа направил письмо постоянному представителю Пакистана при ООН и председателю Совета Безопасности на июль 2025 года Асиму Ифтихару Ахмаду.
"Учитывая последние крайне серьезные акты агрессии со стороны Таиланда, которые серьезно угрожают миру и стабильности в регионе, я убедительно прошу вас созвать срочное заседание, чтобы остановить агрессию Таиланда", - передает газета заявление премьера.
Ранее министерство иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа призвало Таиланд немедленно прекратить боевые действия и отвести войска на границу, а также воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Камбоджа призвала Таиланд прекратить боевые действия и отвести войска