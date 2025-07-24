https://1prime.ru/20250724/kambodzha-859878567.html

СМИ: премьер Камбоджи запросил срочное заседание Совбеза ООН

СМИ: премьер Камбоджи запросил срочное заседание Совбеза ООН - 24.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: премьер Камбоджи запросил срочное заседание Совбеза ООН

Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет запросил срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению "агрессии со стороны... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T13:01+0300

2025-07-24T13:01+0300

2025-07-24T13:01+0300

политика

мировая экономика

таиланд

камбоджа

пакистан

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859861138_0:264:410:495_1920x0_80_0_0_4507686e1208480adc1463140fc0e579.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет запросил срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению "агрессии со стороны Таиланда", сообщает газета Khmer Times в четверг со ссылкой на письмо премьера. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, последний нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей. Сообщается, что премьер-министр Королевства Камбоджа направил письмо постоянному представителю Пакистана при ООН и председателю Совета Безопасности на июль 2025 года Асиму Ифтихару Ахмаду. "Учитывая последние крайне серьезные акты агрессии со стороны Таиланда, которые серьезно угрожают миру и стабильности в регионе, я убедительно прошу вас созвать срочное заседание, чтобы остановить агрессию Таиланда", - передает газета заявление премьера. Ранее министерство иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа призвало Таиланд немедленно прекратить боевые действия и отвести войска на границу, а также воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

https://1prime.ru/20250724/kambodzha--859872084.html

таиланд

камбоджа

пакистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, таиланд, камбоджа, пакистан, оон