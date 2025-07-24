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Х5 остановила отгрузки продукции Mars в "Пятерочку" и "Перекресток"

Х5 остановила отгрузки продукции Mars в "Пятерочку" и "Перекресток" - 24.07.2025, ПРАЙМ

Х5 остановила отгрузки продукции Mars в "Пятерочку" и "Перекресток"

Группа X5 остановила отгрузки продукции Mars, среди брендов которой есть в том числе одноименные шоколадные батончики, а также Snickers, Twix и Orbit, в... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T13:32+0300

2025-07-24T13:32+0300

2025-07-24T13:32+0300

экономика

бизнес

сша

mars

перекресток

x5 retail group

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Группа X5 остановила отгрузки продукции Mars, среди брендов которой есть в том числе одноименные шоколадные батончики, а также Snickers, Twix и Orbit, в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования, сообщила РИА Новости пресс-служба компании. "Х5, ведущий ритейлер России, приняла решение остановить отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" в связи с несоответствием предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования", - говорится в сообщении пресс-службы. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества. "Согласно имеющейся у Х5 аналитике, предложенные Mars закупочные цены существенно превышают рыночные ориентиры и не отвечают ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли", - добавляется в сообщении. "Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и наращивании доли российского производителя с оптимальными ценами в категории. Компания открыта к продолжению диалога, но будет действовать строго в интересах покупателей, обеспечивая качество, доступность и справедливость в цепочке поставок", - подчеркнули в компании. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность. X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находился 28 301 магазин. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".

https://1prime.ru/20250716/x5-group-859542365.html

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бизнес, сша, mars, перекресток, x5 retail group