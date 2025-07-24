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В Японии оценили соглашение с США по сельскому хозяйству
В Японии оценили соглашение с США по сельскому хозяйству - 24.07.2025, ПРАЙМ
В Японии оценили соглашение с США по сельскому хозяйству
Соглашение Японии и США не приносит в жертву японское сельское хозяйство, заявил на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь правительства Японии... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T08:10+0300
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ТОКИО, 24 июл – ПРАЙМ. Соглашение Японии и США не приносит в жертву японское сельское хозяйство, заявил на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Нам известно об этом заявлении. Мы будем обеспечивать поставки необходимого количества риса в рамках уже существующей системы, исходя из спроса и предложения риса. Это мы также передали американской стороне. В этом соглашении нет ничего, что приносило бы в жертву отечественное сельское хозяйство", - сказал Хаяси. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Япония в рамках торговой сделки согласилась приобрести американские товары и вооружение на миллиарды долларов. "Они также согласились купить товаров и военной техники на миллиарды долларов и передать нам 90% от 550 миллиардов долларов, и даже больше", - написал он в социальной сети Truth Social. По словам Трампа, Токио со своей стороны "впервые открыл для американских компаний" доступ к своему рынку автомобилей, сельхозпродукции и риса.
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мировая экономика, япония, сша, токио, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, США, Токио, Дональд Трамп
В Японии оценили соглашение с США по сельскому хозяйству
Хаяси: соглашение Японии и США не приносит в жертву сельское хозяйство
ТОКИО, 24 июл – ПРАЙМ. Соглашение Японии и США не приносит в жертву японское сельское хозяйство, заявил на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"Нам известно об этом заявлении. Мы будем обеспечивать поставки необходимого количества риса в рамках уже существующей системы, исходя из спроса и предложения риса. Это мы также передали американской стороне. В этом соглашении нет ничего, что приносило бы в жертву отечественное сельское хозяйство", - сказал Хаяси.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Япония в рамках торговой сделки согласилась приобрести американские товары и вооружение на миллиарды долларов. "Они также согласились купить товаров и военной техники на миллиарды долларов и передать нам 90% от 550 миллиардов долларов, и даже больше", - написал он в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, Токио со своей стороны "впервые открыл для американских компаний" доступ к своему рынку автомобилей, сельхозпродукции и риса.
Япония будет закупать вооружения США согласно утвержденным планам