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В Японии оценили соглашение с США по сельскому хозяйству

В Японии оценили соглашение с США по сельскому хозяйству - 24.07.2025, ПРАЙМ

В Японии оценили соглашение с США по сельскому хозяйству

Соглашение Японии и США не приносит в жертву японское сельское хозяйство, заявил на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь правительства Японии... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T08:10+0300

2025-07-24T08:10+0300

2025-07-24T08:10+0300

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ТОКИО, 24 июл – ПРАЙМ. Соглашение Японии и США не приносит в жертву японское сельское хозяйство, заявил на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Нам известно об этом заявлении. Мы будем обеспечивать поставки необходимого количества риса в рамках уже существующей системы, исходя из спроса и предложения риса. Это мы также передали американской стороне. В этом соглашении нет ничего, что приносило бы в жертву отечественное сельское хозяйство", - сказал Хаяси. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Япония в рамках торговой сделки согласилась приобрести американские товары и вооружение на миллиарды долларов. "Они также согласились купить товаров и военной техники на миллиарды долларов и передать нам 90% от 550 миллиардов долларов, и даже больше", - написал он в социальной сети Truth Social. По словам Трампа, Токио со своей стороны "впервые открыл для американских компаний" доступ к своему рынку автомобилей, сельхозпродукции и риса.

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мировая экономика, япония, сша, токио, дональд трамп