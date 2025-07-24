Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве задержали чиновника, похитившего $2,3 миллиона на закупке техники - 24.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250724/kiev-859889890.html
В Киеве задержали чиновника, похитившего $2,3 миллиона на закупке техники
В Киеве задержали чиновника, похитившего $2,3 миллиона на закупке техники - 24.07.2025, ПРАЙМ
В Киеве задержали чиновника, похитившего $2,3 миллиона на закупке техники
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании начальника одного из отделов управления логистики государственной специальной службы... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T16:12+0300
2025-07-24T16:12+0300
мошенничество
украина
киев
киевская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859747330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74a5d18032d3d2cf4a0e17b0823bb50d.jpg
МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании начальника одного из отделов управления логистики государственной специальной службы транспорта, который похитил 2,3 миллиона долларов на закупке техники для ВСУ. "По инициативе Государственного бюро расследований суд передал в АРМА (национальное агентство по розыску и управлению активами – ред.) более 100 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов – ред.), изъятых в рамках дела по масштабной коррупционной схеме в администрации Государственной специальной службы транспорта. Работники ГБР установили, что начальник одного из отделов управления логистики спецслужбы вместе с сообщниками организовал схему по закупке грузовой техники для ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По данным следствия, чиновник в сентябре-октябре 2024 года вносил в тендерную документацию дискриминационные условия, чтобы отсечь конкурентов. Победу в торгах обеспечивали "своей" компании, которая поставляла технику по завышенным ценам. В июне 2025 года работники ГБР провели обыски в помещениях фигурантов, служебных кабинетах и офисах компании в Киеве, Киевской области и Черкассах. Во время следственных действий изъяты и арестованы наличные средства. Чиновнику и трем военным-сообщникам предъявлены обвинения по статье "Превышение служебных полномочий в условиях военного положения. Учредителю и менеджеру частной компании – "Пособничество в совершении этого преступления". Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://1prime.ru/20250724/litvinenko-859857733.html
украина
киев
киевская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859747330_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96a1504eee2eba98f5c12d2593055b99.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, киевская область, всу
Мошенничество, УКРАИНА, Киев, Киевская область, ВСУ
16:12 24.07.2025
 
В Киеве задержали чиновника, похитившего $2,3 миллиона на закупке техники

На Украине задержали чиновника, похитившего $2,3 миллиона на закупке техники для ВСУ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании начальника одного из отделов управления логистики государственной специальной службы транспорта, который похитил 2,3 миллиона долларов на закупке техники для ВСУ.
"По инициативе Государственного бюро расследований суд передал в АРМА (национальное агентство по розыску и управлению активами – ред.) более 100 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов – ред.), изъятых в рамках дела по масштабной коррупционной схеме в администрации Государственной специальной службы транспорта. Работники ГБР установили, что начальник одного из отделов управления логистики спецслужбы вместе с сообщниками организовал схему по закупке грузовой техники для ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По данным следствия, чиновник в сентябре-октябре 2024 года вносил в тендерную документацию дискриминационные условия, чтобы отсечь конкурентов. Победу в торгах обеспечивали "своей" компании, которая поставляла технику по завышенным ценам. В июне 2025 года работники ГБР провели обыски в помещениях фигурантов, служебных кабинетах и офисах компании в Киеве, Киевской области и Черкассах. Во время следственных действий изъяты и арестованы наличные средства.
Чиновнику и трем военным-сообщникам предъявлены обвинения по статье "Превышение служебных полномочий в условиях военного положения. Учредителю и менеджеру частной компании – "Пособничество в совершении этого преступления".
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Украинский военнопленный рассказал, как можно откупиться от командиров ВСУ
08:57
 
МошенничествоУКРАИНАКиевКиевская областьВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала