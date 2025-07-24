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В Киеве задержали чиновника, похитившего $2,3 миллиона на закупке техники
В Киеве задержали чиновника, похитившего $2,3 миллиона на закупке техники - 24.07.2025, ПРАЙМ
В Киеве задержали чиновника, похитившего $2,3 миллиона на закупке техники
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании начальника одного из отделов управления логистики государственной специальной службы... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T16:12+0300
2025-07-24T16:12+0300
2025-07-24T16:12+0300
мошенничество
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании начальника одного из отделов управления логистики государственной специальной службы транспорта, который похитил 2,3 миллиона долларов на закупке техники для ВСУ. "По инициативе Государственного бюро расследований суд передал в АРМА (национальное агентство по розыску и управлению активами – ред.) более 100 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов – ред.), изъятых в рамках дела по масштабной коррупционной схеме в администрации Государственной специальной службы транспорта. Работники ГБР установили, что начальник одного из отделов управления логистики спецслужбы вместе с сообщниками организовал схему по закупке грузовой техники для ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По данным следствия, чиновник в сентябре-октябре 2024 года вносил в тендерную документацию дискриминационные условия, чтобы отсечь конкурентов. Победу в торгах обеспечивали "своей" компании, которая поставляла технику по завышенным ценам. В июне 2025 года работники ГБР провели обыски в помещениях фигурантов, служебных кабинетах и офисах компании в Киеве, Киевской области и Черкассах. Во время следственных действий изъяты и арестованы наличные средства. Чиновнику и трем военным-сообщникам предъявлены обвинения по статье "Превышение служебных полномочий в условиях военного положения. Учредителю и менеджеру частной компании – "Пособничество в совершении этого преступления". Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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украина, киев, киевская область, всу
Мошенничество, УКРАИНА, Киев, Киевская область, ВСУ
В Киеве задержали чиновника, похитившего $2,3 миллиона на закупке техники
На Украине задержали чиновника, похитившего $2,3 миллиона на закупке техники для ВСУ
МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании начальника одного из отделов управления логистики государственной специальной службы транспорта, который похитил 2,3 миллиона долларов на закупке техники для ВСУ.
"По инициативе Государственного бюро расследований суд передал в АРМА (национальное агентство по розыску и управлению активами – ред.) более 100 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов – ред.), изъятых в рамках дела по масштабной коррупционной схеме в администрации Государственной специальной службы транспорта. Работники ГБР установили, что начальник одного из отделов управления логистики спецслужбы вместе с сообщниками организовал схему по закупке грузовой техники для ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По данным следствия, чиновник в сентябре-октябре 2024 года вносил в тендерную документацию дискриминационные условия, чтобы отсечь конкурентов. Победу в торгах обеспечивали "своей" компании, которая поставляла технику по завышенным ценам. В июне 2025 года работники ГБР провели обыски в помещениях фигурантов, служебных кабинетах и офисах компании в Киеве, Киевской области и Черкассах. Во время следственных действий изъяты и арестованы наличные средства.
Чиновнику и трем военным-сообщникам предъявлены обвинения по статье "Превышение служебных полномочий в условиях военного положения. Учредителю и менеджеру частной компании – "Пособничество в совершении этого преступления".
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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