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Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24 - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24
Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24 - 24.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24
Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для ликвидации последствий авиакатастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, ее... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T11:28+0300
2025-07-24T11:28+0300
происшествия
россия
тында
амурская область
приамурье
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для ликвидации последствий авиакатастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Тынде. Комиссию возглавил министр транспорта Андрей Никитин", - говорится в сообщении. В состав комиссии вошли глава Росавиации Дмитрий Ядров, руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что на судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месту потери контакта с самолетом. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
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тында
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россия, тында, амурская область, приамурье, михаил мишустин
Происшествия, РОССИЯ, Тында, Амурская область, Приамурье, Михаил Мишустин
11:28 24.07.2025
 
Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24

Мишустин создал комиссию для ликвидации последствий крушения Ан-24 в Приамурье

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОтчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для ликвидации последствий авиакатастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Тынде. Комиссию возглавил министр транспорта Андрей Никитин", - говорится в сообщении.
В состав комиссии вошли глава Росавиации Дмитрий Ядров, руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда.
В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что на судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.
Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месту потери контакта с самолетом.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
Самолет АН-24 - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
МЧС обнаружило обломки Ан-24, пропавшего в Приамурье
10:01
 
ПроисшествияРОССИЯТындаАмурская областьПриамурьеМихаил Мишустин
 
 
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