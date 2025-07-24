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Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24

Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24 - 24.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для ликвидации последствий авиакатастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, ее... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T11:28+0300

2025-07-24T11:28+0300

2025-07-24T11:28+0300

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россия

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амурская область

приамурье

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для ликвидации последствий авиакатастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Тынде. Комиссию возглавил министр транспорта Андрей Никитин", - говорится в сообщении. В состав комиссии вошли глава Росавиации Дмитрий Ядров, руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что на судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месту потери контакта с самолетом. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.

https://1prime.ru/20250724/oblomki-859864888.html

тында

амурская область

приамурье

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россия, тында, амурская область, приамурье, михаил мишустин