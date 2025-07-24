https://1prime.ru/20250724/konflikt--859869657.html

Эксперт рассказал о последствиях конфликта Таиланда и Камбоджи для США и ЕС

Эксперт рассказал о последствиях конфликта Таиланда и Камбоджи для США и ЕС - 24.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о последствиях конфликта Таиланда и Камбоджи для США и ЕС

Конфликт между Таиландом и Камбоджей, в случае прекращения поставок на мировой рынок рубинов, сапфиров и изумрудов, ударит по ювелирной индустрии, особенно... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T11:13+0300

2025-07-24T11:13+0300

2025-07-24T11:13+0300

экономика

мировая экономика

таиланд

камбоджа

сша

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859869489_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_a23082a1c055de6cf5686876344f337f.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Конфликт между Таиландом и Камбоджей, в случае прекращения поставок на мировой рынок рубинов, сапфиров и изумрудов, ударит по ювелирной индустрии, особенно чувствительными последствия будут для США и ЕС: Таиланд для них является едва ли не крупнейшим обработчиком камней, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation. "Для мировой ювелирной индустрии остановка продаж рубинов, сапфиров и изумрудов из Таиланда, конечно, будет серьезной проблемой: он ведь едва ли не крупнейший их обработчик на планете, продающих их преимущественно в США и Европейский союз. И без его камней тамошним ювелирным предприятиям будет несладко", - отмечает эксперт.

https://1prime.ru/20250724/tailand-859868662.html

таиланд

камбоджа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, таиланд, камбоджа, сша, ес