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Эксперт рассказал о последствиях конфликта Таиланда и Камбоджи для США и ЕС - 24.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250724/konflikt--859869657.html
Эксперт рассказал о последствиях конфликта Таиланда и Камбоджи для США и ЕС
Эксперт рассказал о последствиях конфликта Таиланда и Камбоджи для США и ЕС - 24.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях конфликта Таиланда и Камбоджи для США и ЕС
Конфликт между Таиландом и Камбоджей, в случае прекращения поставок на мировой рынок рубинов, сапфиров и изумрудов, ударит по ювелирной индустрии, особенно... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T11:13+0300
2025-07-24T11:13+0300
экономика
мировая экономика
таиланд
камбоджа
сша
ес
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Конфликт между Таиландом и Камбоджей, в случае прекращения поставок на мировой рынок рубинов, сапфиров и изумрудов, ударит по ювелирной индустрии, особенно чувствительными последствия будут для США и ЕС: Таиланд для них является едва ли не крупнейшим обработчиком камней, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation. "Для мировой ювелирной индустрии остановка продаж рубинов, сапфиров и изумрудов из Таиланда, конечно, будет серьезной проблемой: он ведь едва ли не крупнейший их обработчик на планете, продающих их преимущественно в США и Европейский союз. И без его камней тамошним ювелирным предприятиям будет несладко", - отмечает эксперт.
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мировая экономика, таиланд, камбоджа, сша, ес
Экономика, Мировая экономика, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, США, ЕС
11:13 24.07.2025
 
Эксперт рассказал о последствиях конфликта Таиланда и Камбоджи для США и ЕС

Эксперт Хазанов: конфликт между Таиландом и Камбоджей ударит по ювелирной индустрии

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСтраны мира. Таиланд
Страны мира. Таиланд - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Конфликт между Таиландом и Камбоджей, в случае прекращения поставок на мировой рынок рубинов, сапфиров и изумрудов, ударит по ювелирной индустрии, особенно чувствительными последствия будут для США и ЕС: Таиланд для них является едва ли не крупнейшим обработчиком камней, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation.
"Для мировой ювелирной индустрии остановка продаж рубинов, сапфиров и изумрудов из Таиланда, конечно, будет серьезной проблемой: он ведь едва ли не крупнейший их обработчик на планете, продающих их преимущественно в США и Европейский союз. И без его камней тамошним ювелирным предприятиям будет несладко", - отмечает эксперт.
Бангкок - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Эксперт оценил вероятность эскалации конфликта между Таиландом и Камбоджей
11:00
 
ЭкономикаМировая экономикаТАИЛАНДКАМБОДЖАСШАЕС
 
 
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