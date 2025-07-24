Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЛДПР предлагает разрешить многодетным семьям получать жилье вне очереди - 24.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250724/ldpr-859851255.html
ЛДПР предлагает разрешить многодетным семьям получать жилье вне очереди
ЛДПР предлагает разрешить многодетным семьям получать жилье вне очереди - 24.07.2025, ПРАЙМ
ЛДПР предлагает разрешить многодетным семьям получать жилье вне очереди
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T01:22+0300
2025-07-24T01:22+0300
общество
недвижимость
россия
рф
леонид слуцкий
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859851255.jpg?1753309342
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается предоставить многодетным семьям право на получение жилья по договору социального найму вне очереди, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается дополнить часть 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ, определив, что вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются, в том числе многодетным семьям и семьям, воспитывающим трех и более детей, в том числе находящихся под опекой или попечительством, в которых старший ребенок не достиг возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии очного обучения в образовательной организации", - сказано в пояснительной записке. В настоящее время отдельные категории граждан могут получить жилье по договору соцнайма, например, граждане, обеспеченные жилплощадью ниже установленной нормы; люди, проживающие в помещениях, которые не соответствуют требованиям, и иные нуждающиеся категории граждан. При этом жилье предоставляется в порядке очереди, исходя из времени принятия нуждающихся граждан на учет. Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, ЛДПР системно и последовательно борется с демографическим кризисом в стране. По его словам, одна из основных причин, которая мешает русским семьям быть многодетными - это отсутствие отдельного и комфортного жилья. "По статистике, 45% семей не желают рожать ребенка в связи с плохими жилищными условиями. По логике, у государства имеется возможность помочь родителям в этом вопросе – предоставить им квартиры по договору социального найма вне очереди. Но почему-то именно многодетные семьи не включены в этот льготный список... А ждать приходится очень долго: к началу 2025 года в очереди на жилье по договору социального найма стояли более двух миллионов семей. В 2024 году квартиры от государства получили лишь 2,5% от всего количества нуждающихся семей. В среднем люди ждут льготы по 20 лет. Многодетные семьи ждать не могут и не должны", - заключил он.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , недвижимость, россия, рф, леонид слуцкий, лдпр
Общество , Недвижимость, РОССИЯ, РФ, Леонид Слуцкий, ЛДПР
01:22 24.07.2025
 
ЛДПР предлагает разрешить многодетным семьям получать жилье вне очереди

ЛДПР предлагает разрешить многодетным семьям получать жилье вне очереди

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается предоставить многодетным семьям право на получение жилья по договору социального найму вне очереди, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается дополнить часть 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ, определив, что вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются, в том числе многодетным семьям и семьям, воспитывающим трех и более детей, в том числе находящихся под опекой или попечительством, в которых старший ребенок не достиг возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии очного обучения в образовательной организации", - сказано в пояснительной записке.
В настоящее время отдельные категории граждан могут получить жилье по договору соцнайма, например, граждане, обеспеченные жилплощадью ниже установленной нормы; люди, проживающие в помещениях, которые не соответствуют требованиям, и иные нуждающиеся категории граждан. При этом жилье предоставляется в порядке очереди, исходя из времени принятия нуждающихся граждан на учет.
Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, ЛДПР системно и последовательно борется с демографическим кризисом в стране. По его словам, одна из основных причин, которая мешает русским семьям быть многодетными - это отсутствие отдельного и комфортного жилья.
"По статистике, 45% семей не желают рожать ребенка в связи с плохими жилищными условиями. По логике, у государства имеется возможность помочь родителям в этом вопросе – предоставить им квартиры по договору социального найма вне очереди. Но почему-то именно многодетные семьи не включены в этот льготный список... А ждать приходится очень долго: к началу 2025 года в очереди на жилье по договору социального найма стояли более двух миллионов семей. В 2024 году квартиры от государства получили лишь 2,5% от всего количества нуждающихся семей. В среднем люди ждут льготы по 20 лет. Многодетные семьи ждать не могут и не должны", - заключил он.
 
ОбществоНедвижимостьРОССИЯРФЛеонид СлуцкийЛДПР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала