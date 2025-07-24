https://1prime.ru/20250724/lvmh-859896635.html
Французская LVMH отчиталась о снижении чистой прибыли на 22%
Французская LVMH отчиталась о снижении чистой прибыли на 22% - 24.07.2025, ПРАЙМ
Французская LVMH отчиталась о снижении чистой прибыли на 22%
Чистая прибыль французской LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) в первом полугодии сократилась на 21,6% в годовом выражении - до 5,698 миллиарда евро,... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T19:33+0300
2025-07-24T19:33+0300
2025-07-24T19:34+0300
экономика
lvmh
отчет
чистая прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/90/841459008_0:115:3235:1934_1920x0_80_0_0_97d290cfd24b5e3ea91f557da20911fe.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль французской LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) в первом полугодии сократилась на 21,6% в годовом выражении - до 5,698 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Выручка опустилась на 4,5% - до 39,81 миллиарда евро. Органическое снижение показателя при этом составило 2%. Наибольшая выручка приходится на подразделение "одежда и кожаные изделия" - в этом сегменте показатель в годовом выражении снизился на 7,9%, до 19,115 миллиарда евро. Выручка сегмента "розничные продажи" практически не изменилась в годовом выражении, сократившись на 0,1%, до 8,62 миллиарда евро. Выручка секторов парфюмерии и косметики, а также часов и ювелирных изделий уменьшились на 1,3% и 1,2% соответственно - до 4,082 миллиарда евро и 5,09 миллиарда евро. Показатель сегмента "винная и ликеро-водочная продукция" снизился на 7,8%- до 2,588 миллиарда евро. Чистый финансовый долг компании составил 10,176 миллиарда евро, сократившись на 16,3% в годовом выражении. Французская LVMH является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другие. Штаб-квартира расположена в Париже.
https://1prime.ru/20250724/hyundai--859877535.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/90/841459008_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c048144718e643140bf6a0a269e3dc1c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
lvmh, отчет, чистая прибыль
Экономика, LVMH, отчет, чистая прибыль
Французская LVMH отчиталась о снижении чистой прибыли на 22%
Отчет: чистая прибыль LVMH в I полугодии снизилась на 22%, до €5,7 млрд
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль французской LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) в первом полугодии сократилась на 21,6% в годовом выражении - до 5,698 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Выручка опустилась на 4,5% - до 39,81 миллиарда евро. Органическое снижение показателя при этом составило 2%.
Наибольшая выручка приходится на подразделение "одежда и кожаные изделия" - в этом сегменте показатель в годовом выражении снизился на 7,9%, до 19,115 миллиарда евро. Выручка сегмента "розничные продажи" практически не изменилась в годовом выражении, сократившись на 0,1%, до 8,62 миллиарда евро.
Выручка секторов парфюмерии и косметики, а также часов и ювелирных изделий уменьшились на 1,3% и 1,2% соответственно - до 4,082 миллиарда евро и 5,09 миллиарда евро. Показатель сегмента "винная и ликеро-водочная продукция" снизился на 7,8%- до 2,588 миллиарда евро.
Чистый финансовый долг компании составил 10,176 миллиарда евро, сократившись на 16,3% в годовом выражении.
Французская LVMH является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другие. Штаб-квартира расположена в Париже.
Чистая прибыль Hyundai Motor в I полугодии снизилась на 14,5%