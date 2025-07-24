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Французская LVMH отчиталась о снижении чистой прибыли на 22%

Французская LVMH отчиталась о снижении чистой прибыли на 22% - 24.07.2025, ПРАЙМ

Французская LVMH отчиталась о снижении чистой прибыли на 22%

Чистая прибыль французской LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) в первом полугодии сократилась на 21,6% в годовом выражении - до 5,698 миллиарда евро,... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T19:33+0300

2025-07-24T19:33+0300

2025-07-24T19:34+0300

экономика

lvmh

отчет

чистая прибыль

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль французской LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) в первом полугодии сократилась на 21,6% в годовом выражении - до 5,698 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Выручка опустилась на 4,5% - до 39,81 миллиарда евро. Органическое снижение показателя при этом составило 2%. Наибольшая выручка приходится на подразделение "одежда и кожаные изделия" - в этом сегменте показатель в годовом выражении снизился на 7,9%, до 19,115 миллиарда евро. Выручка сегмента "розничные продажи" практически не изменилась в годовом выражении, сократившись на 0,1%, до 8,62 миллиарда евро. Выручка секторов парфюмерии и косметики, а также часов и ювелирных изделий уменьшились на 1,3% и 1,2% соответственно - до 4,082 миллиарда евро и 5,09 миллиарда евро. Показатель сегмента "винная и ликеро-водочная продукция" снизился на 7,8%- до 2,588 миллиарда евро. Чистый финансовый долг компании составил 10,176 миллиарда евро, сократившись на 16,3% в годовом выражении. Французская LVMH является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другие. Штаб-квартира расположена в Париже.

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lvmh, отчет, чистая прибыль