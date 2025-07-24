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Эксперты оценили последствия запрета ПВЗ в жилых домах

Эксперты оценили последствия запрета ПВЗ в жилых домах - 24.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили последствия запрета ПВЗ в жилых домах

Запрет размещения в жилых домах пунктов выдачи заказов (ПВЗ) негативно скажется на российской экономике, особенно сильно он ударит по малым населенным пунктам,... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T12:14+0300

2025-07-24T12:14+0300

2025-07-24T12:14+0300

экономика

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россия

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Запрет размещения в жилых домах пунктов выдачи заказов (ПВЗ) негативно скажется на российской экономике, особенно сильно он ударит по малым населенным пунктам, заявили опрошенные РИА Недвижимость маркетплейсы и консультанты по недвижимости. Ранее член Совета Федерации Олег Голов предложил запретить открывать пункты выдачи заказов и дарксторы на первых этажах жилых домов. Он сослался на то, что люди жалуются на невозможность полноценного отдыха, им мешает шум от погрузочно-разгрузочных работ в течение всего дня и в ночное время. Кроме того, он отметил, что движение грузовиков создает экологические проблемы во дворах, приводя к загазованности. "Именно ПВЗ позволяют обеспечивать миллионы россиян товарами повседневного спроса в пешей доступности от дома, в том числе в отдаленных населенных пунктах страны. При закрытии пунктов выдачи заказов исчезнет возможность покупать все необходимое для, например, сбора ребенка в школу, в малых населенных пунктах. Ведь зачастую там отсутствуют крупные торговые сети и центры, а есть только пункт выдачи маркетплейса", - рассказали в пресс-службе Wildberries & Russ. Там отметили, что по такой логике магазины, аптеки и салоны красоты также должны прекратить работу в жилых домах. В пресс-службе Ozon отметили, что, согласно опросу, который проводила компания, две трети респондентов посчитали удобным расположение ПВЗ в собственном доме или недалеко от него. Кроме того, как добавили в маркетплейсе, ПВЗ - это возможности для развития малого и среднего бизнеса по всей стране. Жесткие ограничения на их размещение могут серьезно затормозить развитие предпринимательства и доступность онлайн-покупок для миллионов россиян, особенно в малых населенных пунктах. Как подчеркнула руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева, в случае введения запрета на ПВЗ в жилых домах онлайн-платформам придется искать новые помещения. Из-за низкой вакантности они, скорее всего, окажутся на окраинах или в промзонах, сроки доставки вырастут, а покупатели - особенно те, кто привык получать заказы "в тапочках", - останутся недовольны. В свою очередь партнер NF Group Константин Фомиченко навал идею труднореализуемой, так как пункты выдачи уже глубоко интегрированы в городскую логистику. "Если в каких-то объектах есть жалобы жильцов, то, на мой взгляд, вопрос должен решаться точечно, с учетом специфики объекта и локации, а не через универсальный запрет", - сказал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, совет федерации, ozon