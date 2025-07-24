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Mars ищет взаимовыгодное решение после приостановки поставок продукции X5 - 24.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250724/mars-859886431.html
Mars ищет взаимовыгодное решение после приостановки поставок продукции X5
Mars ищет взаимовыгодное решение после приостановки поставок продукции X5 - 24.07.2025, ПРАЙМ
Mars ищет взаимовыгодное решение после приостановки поставок продукции X5
Mars прилагает все усилия для поиска взаимовыгодного решения после приостановки группой X5 отгрузок продукции компании в магазины "Пятерочка" и "Перекресток",... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T15:18+0300
2025-07-24T15:18+0300
экономика
бизнес
сша
mars
x5 retail group
перекресток
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Mars прилагает все усилия для поиска взаимовыгодного решения после приостановки группой X5 отгрузок продукции компании в магазины "Пятерочка" и "Перекресток", сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя. "Мы сожалеем о таком шаге со стороны наших партнеров и при этом благодарны X5 за многолетние плодотворные отношения, сложившиеся между нами. Сейчас мы прилагаем все усилия для поиска взаимовыгодного решения. Ведь в конечном итоге, у нас общая цель - предлагать потребителям качественный продукт по доступной цене," - говорится в заявлении. Ранее в четверг группа X5 сообщила, что остановила отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества. Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других производителей, риска пустых полок нет, указала группа X5. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.
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бизнес, сша, mars, x5 retail group, перекресток
Экономика, Бизнес, США, mars, X5 Retail Group, Перекресток
15:18 24.07.2025
 
Mars ищет взаимовыгодное решение после приостановки поставок продукции X5

Mars прилагает усилия для поиска взаимовыгодного решения после приостановки поставок X5

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВход в супермаркет "Перекресток"
Вход в супермаркет Перекресток - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Mars прилагает все усилия для поиска взаимовыгодного решения после приостановки группой X5 отгрузок продукции компании в магазины "Пятерочка" и "Перекресток", сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя.
"Мы сожалеем о таком шаге со стороны наших партнеров и при этом благодарны X5 за многолетние плодотворные отношения, сложившиеся между нами. Сейчас мы прилагаем все усилия для поиска взаимовыгодного решения. Ведь в конечном итоге, у нас общая цель - предлагать потребителям качественный продукт по доступной цене," - говорится в заявлении.
Ранее в четверг группа X5 сообщила, что остановила отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества.
Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других производителей, риска пустых полок нет, указала группа X5.
Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете Перекресток - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
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ЭкономикаБизнесСШАmarsX5 Retail GroupПерекресток
 
 
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