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Mars ищет взаимовыгодное решение после приостановки поставок продукции X5
Mars ищет взаимовыгодное решение после приостановки поставок продукции X5 - 24.07.2025, ПРАЙМ
Mars ищет взаимовыгодное решение после приостановки поставок продукции X5
Mars прилагает все усилия для поиска взаимовыгодного решения после приостановки группой X5 отгрузок продукции компании в магазины "Пятерочка" и "Перекресток",... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T15:18+0300
2025-07-24T15:18+0300
2025-07-24T15:18+0300
экономика
бизнес
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x5 retail group
перекресток
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Mars прилагает все усилия для поиска взаимовыгодного решения после приостановки группой X5 отгрузок продукции компании в магазины "Пятерочка" и "Перекресток", сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя. "Мы сожалеем о таком шаге со стороны наших партнеров и при этом благодарны X5 за многолетние плодотворные отношения, сложившиеся между нами. Сейчас мы прилагаем все усилия для поиска взаимовыгодного решения. Ведь в конечном итоге, у нас общая цель - предлагать потребителям качественный продукт по доступной цене," - говорится в заявлении. Ранее в четверг группа X5 сообщила, что остановила отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества. Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других производителей, риска пустых полок нет, указала группа X5. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.
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бизнес, сша, mars, x5 retail group, перекресток
Экономика, Бизнес, США, mars, X5 Retail Group, Перекресток
Mars ищет взаимовыгодное решение после приостановки поставок продукции X5
Mars прилагает усилия для поиска взаимовыгодного решения после приостановки поставок X5
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Mars прилагает все усилия для поиска взаимовыгодного решения после приостановки группой X5 отгрузок продукции компании в магазины "Пятерочка" и "Перекресток", сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя.
"Мы сожалеем о таком шаге со стороны наших партнеров и при этом благодарны X5 за многолетние плодотворные отношения, сложившиеся между нами. Сейчас мы прилагаем все усилия для поиска взаимовыгодного решения. Ведь в конечном итоге, у нас общая цель - предлагать потребителям качественный продукт по доступной цене," - говорится в заявлении.
Ранее в четверг группа X5 сообщила, что остановила отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества.
Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других производителей, риска пустых полок нет, указала группа X5.
Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.
В X5 рассказали о запасах продукции Mars в "Пятерочке" и "Перекрестке"