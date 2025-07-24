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Mars ищет взаимовыгодное решение после приостановки поставок продукции X5

Mars ищет взаимовыгодное решение после приостановки поставок продукции X5 - 24.07.2025, ПРАЙМ

Mars ищет взаимовыгодное решение после приостановки поставок продукции X5

Mars прилагает все усилия для поиска взаимовыгодного решения после приостановки группой X5 отгрузок продукции компании в магазины "Пятерочка" и "Перекресток",... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T15:18+0300

2025-07-24T15:18+0300

2025-07-24T15:18+0300

экономика

бизнес

сша

mars

x5 retail group

перекресток

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Mars прилагает все усилия для поиска взаимовыгодного решения после приостановки группой X5 отгрузок продукции компании в магазины "Пятерочка" и "Перекресток", сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя. "Мы сожалеем о таком шаге со стороны наших партнеров и при этом благодарны X5 за многолетние плодотворные отношения, сложившиеся между нами. Сейчас мы прилагаем все усилия для поиска взаимовыгодного решения. Ведь в конечном итоге, у нас общая цель - предлагать потребителям качественный продукт по доступной цене," - говорится в заявлении. Ранее в четверг группа X5 сообщила, что остановила отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества. Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других производителей, риска пустых полок нет, указала группа X5. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.

https://1prime.ru/20250724/produktsiya-859883703.html

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бизнес, сша, mars, x5 retail group, перекресток