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Совфед поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Совфед поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике
Совфед поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике - 24.07.2025, ПРАЙМ
Совфед поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике
Совет Федерации в пятницу поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике, однако работа по нему продолжится с началом осенней сессии, сообщила... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T12:25+0300
2025-07-24T12:25+0300
экономика
россия
совфед
валентина матвиенко
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации в пятницу поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике, однако работа по нему продолжится с началом осенней сессии, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Я считаю, что этот закон - это первый шаг по регулированию платформенной экономики, и работа эта будет продолжена. В первом таком подходе трудно было учесть все пожелания, все мнения, поэтому справедливо высказываются критические замечания к этому закону, либо неудовлетворенность теми или иными нормами. Мы это знаем. Но мы обсуждали очень внимательно этот пакет законопроектов на комитетах, на совете палаты и пришли к выводу, что его нужно поддержать, и я думаю, что завтра сенаторы его, конечно же, поддержат, но продолжить эту работу", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года, отвечая на вопрос РИА Новости. Она отметила, что с началом осенней сессии продолжится диалог с бизнес-сообществом и участникам процесса для урегулирования этой сферы.
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россия, совфед, валентина матвиенко
Экономика, РОССИЯ, Совфед, Валентина Матвиенко
12:25 24.07.2025
 
Совфед поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике

Матвиенко: Совфед поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации в пятницу поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике, однако работа по нему продолжится с началом осенней сессии, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Я считаю, что этот закон - это первый шаг по регулированию платформенной экономики, и работа эта будет продолжена. В первом таком подходе трудно было учесть все пожелания, все мнения, поэтому справедливо высказываются критические замечания к этому закону, либо неудовлетворенность теми или иными нормами. Мы это знаем. Но мы обсуждали очень внимательно этот пакет законопроектов на комитетах, на совете палаты и пришли к выводу, что его нужно поддержать, и я думаю, что завтра сенаторы его, конечно же, поддержат, но продолжить эту работу", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года, отвечая на вопрос РИА Новости.
Она отметила, что с началом осенней сессии продолжится диалог с бизнес-сообществом и участникам процесса для урегулирования этой сферы.
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Госдума приняла закон о платформенной экономике
22 июля, 15:49
 
ЭкономикаРОССИЯСовфедВалентина Матвиенко
 
 
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