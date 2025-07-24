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Совфед поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике

Совфед поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике - 24.07.2025, ПРАЙМ

Совфед поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике

Совет Федерации в пятницу поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике, однако работа по нему продолжится с началом осенней сессии, сообщила... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T12:25+0300

2025-07-24T12:25+0300

2025-07-24T12:25+0300

экономика

россия

совфед

валентина матвиенко

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации в пятницу поддержит пакет законопроектов о платформенной экономике, однако работа по нему продолжится с началом осенней сессии, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Я считаю, что этот закон - это первый шаг по регулированию платформенной экономики, и работа эта будет продолжена. В первом таком подходе трудно было учесть все пожелания, все мнения, поэтому справедливо высказываются критические замечания к этому закону, либо неудовлетворенность теми или иными нормами. Мы это знаем. Но мы обсуждали очень внимательно этот пакет законопроектов на комитетах, на совете палаты и пришли к выводу, что его нужно поддержать, и я думаю, что завтра сенаторы его, конечно же, поддержат, но продолжить эту работу", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года, отвечая на вопрос РИА Новости. Она отметила, что с началом осенней сессии продолжится диалог с бизнес-сообществом и участникам процесса для урегулирования этой сферы.

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россия, совфед, валентина матвиенко