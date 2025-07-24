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Матвиенко призвала не сводить отношения России и США к украинскому кейсу

Матвиенко призвала не сводить отношения России и США к украинскому кейсу - 24.07.2025, ПРАЙМ

Матвиенко призвала не сводить отношения России и США к украинскому кейсу

Отношения России и США нельзя сводить к украинскому кейсу, они важны для мировой политики в целом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T12:37+0300

2025-07-24T12:37+0300

2025-07-24T12:40+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Отношения России и США нельзя сводить к украинскому кейсу, они важны для мировой политики в целом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Отношения России и Соединенных Штатов нельзя сводить только к украинскому кейсу. Это неправильно. Они имеют более широкое измерение, и не только для двухсторонних отношений, но и в целом для мировой политики. Поэтому и такое внимание к переговорам наших лидеров", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года.Она также отметила, что личная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была бы полезна, уточнив, что ничего не заменит личный контакт.Матвиенко также подчеркнула, что Россия заинтересована в том, чтобы США слышали первопричины кризиса на Украине, для этого нужно время и терпение.

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россия, общество , сша