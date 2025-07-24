Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Матвиенко призвала не сводить отношения России и США к украинскому кейсу - 24.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250724/matvienko-859877297.html
Матвиенко призвала не сводить отношения России и США к украинскому кейсу
Матвиенко призвала не сводить отношения России и США к украинскому кейсу - 24.07.2025, ПРАЙМ
Матвиенко призвала не сводить отношения России и США к украинскому кейсу
Отношения России и США нельзя сводить к украинскому кейсу, они важны для мировой политики в целом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T12:37+0300
2025-07-24T12:40+0300
политика
россия
общество
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859877160_0:118:2661:1615_1920x0_80_0_0_baa5e3d863d4e1d0bf24db24fd0cf6e0.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Отношения России и США нельзя сводить к украинскому кейсу, они важны для мировой политики в целом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Отношения России и Соединенных Штатов нельзя сводить только к украинскому кейсу. Это неправильно. Они имеют более широкое измерение, и не только для двухсторонних отношений, но и в целом для мировой политики. Поэтому и такое внимание к переговорам наших лидеров", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года.Она также отметила, что личная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была бы полезна, уточнив, что ничего не заменит личный контакт.Матвиенко также подчеркнула, что Россия заинтересована в том, чтобы США слышали первопричины кризиса на Украине, для этого нужно время и терпение.
https://1prime.ru/20250724/snaktsii-859869066.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859877160_176:0:2485:1732_1920x0_80_0_0_850858355e44cd368cf3d7018ac5d8ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , сша
Политика, РОССИЯ, Общество , США
12:37 24.07.2025 (обновлено: 12:40 24.07.2025)
 
Матвиенко призвала не сводить отношения России и США к украинскому кейсу

Матвиенко: отношения России и США нельзя сводить к украинскому кейсу

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Отношения России и США нельзя сводить к украинскому кейсу, они важны для мировой политики в целом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Отношения России и Соединенных Штатов нельзя сводить только к украинскому кейсу. Это неправильно. Они имеют более широкое измерение, и не только для двухсторонних отношений, но и в целом для мировой политики. Поэтому и такое внимание к переговорам наших лидеров", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года.
Она также отметила, что личная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была бы полезна, уточнив, что ничего не заменит личный контакт.
Матвиенко также подчеркнула, что Россия заинтересована в том, чтобы США слышали первопричины кризиса на Украине, для этого нужно время и терпение.
Флаги США
Эксперт рассказал о последствиях введения санкций США против России
11:05
 
ПолитикаРОССИЯОбществоСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала