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Матвиенко призвала не сводить отношения России и США к украинскому кейсу
Матвиенко призвала не сводить отношения России и США к украинскому кейсу - 24.07.2025, ПРАЙМ
Матвиенко призвала не сводить отношения России и США к украинскому кейсу
Отношения России и США нельзя сводить к украинскому кейсу, они важны для мировой политики в целом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T12:37+0300
2025-07-24T12:37+0300
2025-07-24T12:40+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Отношения России и США нельзя сводить к украинскому кейсу, они важны для мировой политики в целом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Отношения России и Соединенных Штатов нельзя сводить только к украинскому кейсу. Это неправильно. Они имеют более широкое измерение, и не только для двухсторонних отношений, но и в целом для мировой политики. Поэтому и такое внимание к переговорам наших лидеров", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года.Она также отметила, что личная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была бы полезна, уточнив, что ничего не заменит личный контакт.Матвиенко также подчеркнула, что Россия заинтересована в том, чтобы США слышали первопричины кризиса на Украине, для этого нужно время и терпение.
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россия, общество , сша
Политика, РОССИЯ, Общество , США
Матвиенко призвала не сводить отношения России и США к украинскому кейсу
Матвиенко: отношения России и США нельзя сводить к украинскому кейсу
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Отношения России и США нельзя сводить к украинскому кейсу, они важны для мировой политики в целом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Отношения России и Соединенных Штатов нельзя сводить только к украинскому кейсу. Это неправильно. Они имеют более широкое измерение, и не только для двухсторонних отношений, но и в целом для мировой политики. Поэтому и такое внимание к переговорам наших лидеров", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2025 года.
Она также отметила, что личная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была бы полезна, уточнив, что ничего не заменит личный контакт.
Матвиенко также подчеркнула, что Россия заинтересована в том, чтобы США слышали первопричины кризиса на Украине, для этого нужно время и терпение.
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