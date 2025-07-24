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МЭА ожидает роста спроса на уголь в мире

МЭА ожидает роста спроса на уголь в мире - 24.07.2025, ПРАЙМ

МЭА ожидает роста спроса на уголь в мире

Спрос на уголь в мире вырастет лишь на 0,2% в текущем году, а в следующем - незначительно снизится, считает Международное энергетическое агентство (МЭА). | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T11:43+0300

2025-07-24T11:43+0300

2025-07-24T11:43+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Спрос на уголь в мире вырастет лишь на 0,2% в текущем году, а в следующем - незначительно снизится, считает Международное энергетическое агентство (МЭА). По ее оценкам, в 2024 году спрос на уголь увеличился на 1,5%, до нового исторического максимума в 8,79 миллиарда тонн, преимущественно за счет развивающихся стран Азии, в частности, Китая и Индии. Темпы роста были ниже относительно 2022 и 2023 года - тогда они составили 4,4% и 2,3% соответственно. "В первой половине 2025 года мировой спрос на уголь несколько снизился (менее чем на 1%), что обусловлено разнонаправленными региональными тенденциями. Учитывая умеренное восстановление, ожидаемое во второй половине года, мы прогнозируем рост на 0,2% за весь год, что фактически позволит сохранить спрос на уровне предыдущего года", - говорится в докладе МЭА. Агентство отметило, что в Китае в этом году выработка электроэнергии на угле уже снизилась примерно на 3%. Потребление угля в промышленности также уменьшилось из-за слабой производственной активности, за исключением химического сектора. Хотя МЭА ожидает умеренного восстановления этих показателей во второй половине года, по его прогнозам, спрос на уголь в Китае снизится в этом году на 0,5%. В Евросоюзе МЭА ожидает снижения спроса на уголь за год на 1,6%, в Индии ожидает роста на 1,3%, в США - на 7%. "Ожидается, что в 2026 году мировой спрос на уголь снизится незначительно, в целом оставаясь на уровне около 8,78 миллиарда тонн. Китай остаётся основным фактором, определяющим мировой спрос на уголь", - добавляется в докладе. МЭА ожидает, что в Китае спрос на уголь в следующем году немного восстановится и вырастет на 0,9% после снижения в 2025 году. В итоге он может приблизиться к 5 миллиардам тонн. В Индии спрос увеличится на 2,5%, в регионе АСЕАН - на 5%. В то же время в Японии и Корее он снизится на 8% и 4% соответственно. А наибольшее снижение спроса ожидается в Евросоюзе. Также он уменьшится в США.

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