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МЭА прогнозирует рекордную добычу угля в мире в 2025 году

МЭА прогнозирует рекордную добычу угля в мире в 2025 году - 24.07.2025, ПРАЙМ

МЭА прогнозирует рекордную добычу угля в мире в 2025 году

Мировая добыча угля по итогам года достигнет рекордного уровня примерно в 9,2 миллиарда тонн за счет ее наращивания в Индии и Китае, но объем торговли... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T11:52+0300

2025-07-24T11:52+0300

2025-07-24T11:52+0300

экономика

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Мировая добыча угля по итогам года достигнет рекордного уровня примерно в 9,2 миллиарда тонн за счет ее наращивания в Индии и Китае, но объем торговли сократится, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА). "В 2025 году мы ожидаем, что мировая добыча угля немного вырастет, до 9,2 миллиарда тонн, установив новый рекорд", - говорится в докладе. Такой результат будет обусловлен продолжающимся ростом добычи в Китае и Индии, которые полагаются на уголь для обеспечения своих приоритетов в области "энергетической безопасности", считают в МЭА. "Объемы торговли углем, которые неуклонно росли в последние годы, сократятся в 2025 году впервые после спада, связанного с ковидом в 2020 году, - добавляется там. При этом в 2026 году МЭА прогнозирует снижение добычи угля в мире, так как большой объем запасов и низкие цены начинают давить на предложение. В следующем году также продолжат сокращаться торговая активность, и это станет первым подряд двухлетним падением объемов мировой торговли углем в этом столетии. Отмечается, что цены на уголь упали до уровней, которые в последний раз наблюдались в начале 2021 года.

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