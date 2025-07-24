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В конгрессе США предложили прекратить финансирование МЭА

В конгрессе США предложили прекратить финансирование МЭА - 24.07.2025, ПРАЙМ

В конгрессе США предложили прекратить финансирование МЭА

Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предложил прекратить финансирование Международного энергетического агентства (МЭА), обвинив его в... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T15:46+0300

2025-07-24T15:46+0300

2025-07-24T15:47+0300

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ВАШИНГТОН, 24 июл – ПРАЙМ. Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предложил прекратить финансирование Международного энергетического агентства (МЭА), обвинив его в политической ангажированности и подрыве энергетической безопасности страны. Соответствующее положение содержится в пояснительном докладе к проекту бюджета на 2026 финансовый год, опубликованном в четверг. "Комитет считает, что Международное энергетическое агентство, действующее в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отошло от своей основной миссии — обеспечения глобальной энергетической безопасности", - говорится в документе. Как отмечается, агентство "отказалось от объективности при подготовке критически важной информации о поставках энергоносителей" и заняло позицию поддержки "политизированной климатической повестки". "Эта хорошо задокументированная трансформация подрывает процесс принятия решений политиками и угрожает энергетической безопасности и экономическим интересам Соединённых Штатов", - подчеркнули в комитете палаты представителей США. На этом основании конгресс предлагает не выделять средств на деятельность МЭА в рамках текущего бюджетного закона. Также комитет не поддержал финансирование обязательных взносов США в ОЭСР, сославшись на то, что организация продвигает "повышение налогов, единые корпоративные налоговые пороги и цифровые налоговые схемы, направленные против интересов американских налогоплательщиков".

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