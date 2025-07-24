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Цена на медь растет после заявлений Трампа - 24.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250724/med--859858650.html
Цена на медь растет после заявлений Трампа
Цена на медь растет после заявлений Трампа - 24.07.2025, ПРАЙМ
Цена на медь растет после заявлений Трампа
Цена на медь в четверг утром увеличивается после заявлений президента США Дональда Трампа относительно ситуации вокруг торговых отношений с Китаем,... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T09:04+0300
2025-07-24T09:04+0300
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рынок
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром увеличивается после заявлений президента США Дональда Трампа относительно ситуации вокруг торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.53 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,22%, до 5,8905 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 0,11%, до 9 930,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,28%, до 2 651 доллара, стоимость цинка выросла на 0,07%, до 2 862 долларов. В четверг Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающей стадии переговоров и близки к торговой сделке. В среду в министерстве коммерции КНР сообщили, что делегации Китая и США проведут новый раунд торгово-экономических переговоров в Швеции с 27 по 30 июля. Китай и США находятся в состоянии, по сути, торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла в апреле 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Однако Китай и США затем договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, начиная с 14 мая и на 90 дней. В итоге Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны, которые могут оказать влияние на котировки металла.
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рынок, торги, китай, сша, вашингтон, дональд трамп, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Comex
09:04 24.07.2025
 
Цена на медь растет после заявлений Трампа

Цена на медь растет после заявлений Трампа о торговых отношениях с Китаем

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
© Unsplash/CALITORE
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром увеличивается после заявлений президента США Дональда Трампа относительно ситуации вокруг торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.53 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,22%, до 5,8905 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 0,11%, до 9 930,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,28%, до 2 651 доллара, стоимость цинка выросла на 0,07%, до 2 862 долларов.
В четверг Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающей стадии переговоров и близки к торговой сделке.
В среду в министерстве коммерции КНР сообщили, что делегации Китая и США проведут новый раунд торгово-экономических переговоров в Швеции с 27 по 30 июля.
Китай и США находятся в состоянии, по сути, торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла в апреле 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%.
Однако Китай и США затем договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, начиная с 14 мая и на 90 дней. В итоге Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны, которые могут оказать влияние на котировки металла.
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