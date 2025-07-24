https://1prime.ru/20250724/menzhinskiy-859896901.html

Суд арестовал управделами губернатора Челябинской области, пишут СМИ

Суд арестовал управделами губернатора Челябинской области, пишут СМИ - 24.07.2025, ПРАЙМ

Суд арестовал управделами губернатора Челябинской области, пишут СМИ

Басманный суд Москвы арестовал управделами губернатора и правительства Челябинской области Романа Менжинского по делу о превышении полномочий, по которому также | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T19:53+0300

2025-07-24T19:53+0300

2025-07-24T19:53+0300

происшествия

суд

арест

челябинская область

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал управделами губернатора и правительства Челябинской области Романа Менжинского по делу о превышении полномочий, по которому также проходит бывший замгубернатора Александр Богашов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 сентября 2025 года", - огласил решение судья. Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили о задержании бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова, а также управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества области Эльдара Белоусова по делу о превышении полномочий при строительстве оздоровительного комплекса (часть 3 статьи 286 УК РФ). Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" (Москва), пояснял собеседник агентства. Ранее Богашова и Белоусова также заключили под стражу до сентября. По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.

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челябинская область

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суд, арест, челябинская область