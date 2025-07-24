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ЕС может ввести контрмеры против США без согласований со странами-членами
ЕС может ввести контрмеры против США без согласований со странами-членами - 24.07.2025, ПРАЙМ
ЕС может ввести контрмеры против США без согласований со странами-членами
Контрмеры Евросоюза против США на случай провала торговых переговоров о пошлинах с администрацией американского президента Дональда Трампа могут быть введены... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T16:45+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Контрмеры Евросоюза против США на случай провала торговых переговоров о пошлинах с администрацией американского президента Дональда Трампа могут быть введены без длительных согласований со странами-членами, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов. Ранее в четверг агентство Франс Пресс передавало, что страны ЕС договорились об ответных пошлинах на товары США стоимостью 109 миллиардов долларов на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном. Агентство Блумберг 23 июля передавало, что ЕС намерен ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму 117 миллиардов долларов, если сделка с Вашингтоном не состоится и американский президент Дональд Трамп введет обещанные пошлины. "ЕС разработал механизм торговых контрмер против Дональда Трампа, который можно будет быстро применить в любой момент в будущем... без долгих согласований со странами-членами", - говорится в публикации. Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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Экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Financial Times
ЕС может ввести контрмеры против США без согласований со странами-членами
FT: меры ЕС против США могут быть введены без согласования со странами-членами
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Контрмеры Евросоюза против США на случай провала торговых переговоров о пошлинах с администрацией американского президента Дональда Трампа могут быть введены без длительных согласований со странами-членами, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов.
Ранее в четверг агентство Франс Пресс передавало, что страны ЕС договорились об ответных пошлинах на товары США стоимостью 109 миллиардов долларов на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном. Агентство Блумберг 23 июля передавало, что ЕС намерен ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму 117 миллиардов долларов, если сделка с Вашингтоном не состоится и американский президент Дональд Трамп введет обещанные пошлины.
"ЕС разработал механизм торговых контрмер против Дональда Трампа, который можно будет быстро применить в любой момент в будущем... без долгих согласований со странами-членами", - говорится в публикации.
Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
Фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
СМИ: ЕС намерен ввести пошлины в 30% на товары из США