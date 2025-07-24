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МИД назвал заявления НАТО о причастности России к кибератакам фейком - 24.07.2025, ПРАЙМ
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МИД назвал заявления НАТО о причастности России к кибератакам фейком
МИД назвал заявления НАТО о причастности России к кибератакам фейком - 24.07.2025, ПРАЙМ
МИД назвал заявления НАТО о причастности России к кибератакам фейком
Обвинения НАТО о якобы причастности России к кибератакам - это очередной политический фейк, такие заявления давно стали таким обыденным пропагандистским приемом | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T12:04+0300
2025-07-24T12:04+0300
политика
россия
общество
москва
мария захарова
нато
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Обвинения НАТО о якобы причастности России к кибератакам - это очередной политический фейк, такие заявления давно стали таким обыденным пропагандистским приемом западных столиц, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Заявления НАТО от 18 июля... на тему якобы причастности России к кибератакам - ...это очередной, конечно, фейк, политически мотивированный фейк. Подобные заявления давно стали таким обыденным пропагандистским приемом западных столиц. Естественно, никаких доказательств не приводится", - сказала она в ходе брифинга. В этом контексте в Москве хотели бы вновь напомнить властям западных стран, что для предотвращения компьютерных атак по инициативе России в рамках ООН в 2024 году создан межправительный реестр контактных пунктов по реагированию на компьютерные инциденты, который позволяет осуществлять оперативные контакты между полномочными специалистами государств для обмена соответствующей информации, добавила Захарова.
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россия, общество , москва, мария захарова, нато, оон
Политика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Мария Захарова, НАТО, ООН
12:04 24.07.2025
 
МИД назвал заявления НАТО о причастности России к кибератакам фейком

Захарова назвала заявления НАТО о причастности России к кибератакам фейком

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Обвинения НАТО о якобы причастности России к кибератакам - это очередной политический фейк, такие заявления давно стали таким обыденным пропагандистским приемом западных столиц, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Заявления НАТО от 18 июля... на тему якобы причастности России к кибератакам - ...это очередной, конечно, фейк, политически мотивированный фейк. Подобные заявления давно стали таким обыденным пропагандистским приемом западных столиц. Естественно, никаких доказательств не приводится", - сказала она в ходе брифинга.
В этом контексте в Москве хотели бы вновь напомнить властям западных стран, что для предотвращения компьютерных атак по инициативе России в рамках ООН в 2024 году создан межправительный реестр контактных пунктов по реагированию на компьютерные инциденты, который позволяет осуществлять оперативные контакты между полномочными специалистами государств для обмена соответствующей информации, добавила Захарова.
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
НАТО утверждает, что от России якобы исходит киберугроза
18 июля, 16:24
 
ПолитикаРОССИЯОбществоМОСКВАМария ЗахароваНАТОООН
 
 
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