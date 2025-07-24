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Минкультуры вновь не смогло использовать бюджетные ассигнования

Минкультуры вновь не смогло использовать бюджетные ассигнования - 24.07.2025, ПРАЙМ

Минкультуры вновь не смогло использовать бюджетные ассигнования

Минкультуры России в 2024 году вновь не смогло использовать бюджетные ассигнования, предусмотренные в рамках соглашений с Новым банком развития БРИКС (НБР) - в... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T00:28+0300

2025-07-24T00:28+0300

2025-07-24T00:28+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Минкультуры России в 2024 году вновь не смогло использовать бюджетные ассигнования, предусмотренные в рамках соглашений с Новым банком развития БРИКС (НБР) - в сумме 10,33 миллиарда рублей, Счетная палата РФ предлагает оценить целесообразность продолжения реализации данных соглашений, следует из отчета ведомства. "Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2024 год Минкультуры России составило 184 882,0 млн рублей, или 94,3% от уточненной бюджетной росписи (в 2023 году – 97,7%, в 2022 году – 98,9%, в 2021 году – 98,6%). Основной объем неиспользованных бюджетных ассигнований в 2024 году, как и в предыдущие два года, сложился по соглашениям с международными финансовыми организациями из-за введенных санкционных ограничений в сумме 10 325,4 млн рублей", - отмечается в отчете. Речь идет о соглашениях между РФ и НБР о займе для финансирования проектов "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений" и "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений, второй этап", поясняет Счетная палата в примечаниях. Средства займов НБР перечисляются непосредственно на специальные валютные счета Фонда инвестиционных строительных проектов Санкт‑Петербурга, который является группой реализации проектов, поясняет Счетная палата. В связи с введением санкций со стороны недружественных государств НБР с 2022 года приостановлено перечисление средств займов в РФ, поэтому освоение предусматриваемых бюджетных ассигнований в 2022–2024 годах не представлялось возможным. Ведомство неоднократно обращало внимание на риски неисполнения ассигнований в рамках соглашения. Однако, несмотря на ежегодное неисполнение в полном объеме данных средств (в 2022–2024 годах в общей сумме 15,584 миллиарда рублей) в федеральном бюджете министерству ежегодно предусматриваются бюджетные ассигнования на указанные цели (на 2025 год – 5 миллиарда рублей; 2026 год – 5,18 миллиарда рублей; 2027 год – 5,35 миллиарда рублей), указывает Счетная палата. "Более того, в 2024 году при внесении изменений в федеральный бюджет объем средств на указанные цели не только не был уменьшен, но, напротив, был увеличен Минфином России на 501,6 миллиона рублей в связи с уточнением показателей прогноза социально-экономического развития РФ", - указывает Счетная палата. С 2022 года Минфин РФ прорабатывает с НБР вопросы создания нового механизма финансирования проектов, а также условий и порядка проведения соответствующих расчетов, однако до настоящего времени сложившиеся проблемы не решены. Министр финансов РФ Антон Силуанов в октябре прошлого года сообщал, что на саммите БРИКС в Казани обсуждали вопрос возобновления инвестиций Нового банка развития в проекты России, механизм выработан. "Ввиду отсутствия решения сложившихся проблем с перечислением средств со стороны НБР в течение длительного времени предлагается с учетом складывающейся геополитической обстановки рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения реализации соглашений с НБР, при этом проработать возможность использования регионами разработанной проектной документации для проведения работ на территориях малых исторических поселений за счет других источников во избежание рисков ее устаревания", - отмечается в отчете. Счетная палата по итогам проверки также отмечает, что Минкультуры недостаточно принимает мер для сокращения дебиторской задолженности. Так, за год она выросла на 18,3%, составив на 1 января 2025 года 51,3 миллиарда рублей. Как и в предыдущие годы, основной объем в структуре задолженности (81,5%) составляют расчеты по выданным авансам. Основная причина образования задолженности – опережающее авансирование работ (до 50-80% от цены контракта), произведенное еще в 2022 году. При этом темпы работ недостаточны. Вместе с тем объем незавершенного строительства Минкультуры за год снизился на 10,1%, составив на 1 января 2025 года 34 миллиарда рублей (89 объектов), добавили в Счетной палате. "Однако на учете министерства продолжают числиться 30 объектов незавершенного строительства (в том числе проектно-изыскательские работы по 16 объектам недвижимого имущества) на общую сумму 2,3 миллиарда рублей, которые подлежат списанию и сносу", - говорится в материалах.

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финансы, россия, рф, казань, антон силуанов, счетная палата, минфин, минфин рф