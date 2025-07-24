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Минобороны показало видео с вернувшимися с Украины российскими военными

Минобороны показало видео с вернувшимися с Украины российскими военными - 24.07.2025, ПРАЙМ

Минобороны показало видео с вернувшимися с Украины российскими военными

Самолёт с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими прибыл в один из подмосковных аэропортов, видеоролик... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T06:42+0300

2025-07-24T06:42+0300

2025-07-24T06:42+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Самолёт с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими прибыл в один из подмосковных аэропортов, видеоролик опубликовало Минобороны РФ. На кадрах показано, как самолёт движется по территории аэродрома. Затем из него выходят военнослужащие и направляются к автобусам. Сидя в них, они кричат "Ура! Мы дома!". Один из вернувшихся заявил, что до сих пор не может поверить в то, что наконец-то вернулся домой, но испытывает непередаваемые ощущения. Он поблагодарил Минобороны РФ и президента России Владимира Путина. Другой рассказал, что ему сложно было поверить в свое возвращение и передал привет матери, а "ребят, которые на фронте", призвал "продолжать делать дело" и сказал, что скоро вновь направится туда. Накануне Минобороны РФ сообщило, что в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями, с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена ещё одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ.

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