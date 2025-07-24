https://1prime.ru/20250724/minoborony-859852982.html
Минобороны показало видео с вернувшимися с Украины российскими военными
Минобороны показало видео с вернувшимися с Украины российскими военными - 24.07.2025, ПРАЙМ
Минобороны показало видео с вернувшимися с Украины российскими военными
Самолёт с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими прибыл в один из подмосковных аэропортов, видеоролик... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T06:42+0300
2025-07-24T06:42+0300
2025-07-24T06:42+0300
россия
общество
экономика
рф
стамбул
владимир путин
минобороны рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859852982.jpg?1753328548
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Самолёт с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими прибыл в один из подмосковных аэропортов, видеоролик опубликовало Минобороны РФ.
На кадрах показано, как самолёт движется по территории аэродрома. Затем из него выходят военнослужащие и направляются к автобусам. Сидя в них, они кричат "Ура! Мы дома!".
Один из вернувшихся заявил, что до сих пор не может поверить в то, что наконец-то вернулся домой, но испытывает непередаваемые ощущения. Он поблагодарил Минобороны РФ и президента России Владимира Путина.
Другой рассказал, что ему сложно было поверить в свое возвращение и передал привет матери, а "ребят, которые на фронте", призвал "продолжать делать дело" и сказал, что скоро вновь направится туда.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями, с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена ещё одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ.
рф
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, стамбул, владимир путин, минобороны рф, всу
РОССИЯ, Общество , Экономика, РФ, Стамбул, Владимир Путин, Минобороны РФ, ВСУ
Минобороны показало видео с вернувшимися с Украины российскими военными
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися с Украины российскими военнослужащими
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Самолёт с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими прибыл в один из подмосковных аэропортов, видеоролик опубликовало Минобороны РФ.
На кадрах показано, как самолёт движется по территории аэродрома. Затем из него выходят военнослужащие и направляются к автобусам. Сидя в них, они кричат "Ура! Мы дома!".
Один из вернувшихся заявил, что до сих пор не может поверить в то, что наконец-то вернулся домой, но испытывает непередаваемые ощущения. Он поблагодарил Минобороны РФ и президента России Владимира Путина.
Другой рассказал, что ему сложно было поверить в свое возвращение и передал привет матери, а "ребят, которые на фронте", призвал "продолжать делать дело" и сказал, что скоро вновь направится туда.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями, с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена ещё одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ.