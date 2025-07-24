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В Минпромторге рассказали о мерах по стабилизации цен на сезонные продукты - 24.07.2025, ПРАЙМ
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В Минпромторге рассказали о мерах по стабилизации цен на сезонные продукты
В Минпромторге рассказали о мерах по стабилизации цен на сезонные продукты - 24.07.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о мерах по стабилизации цен на сезонные продукты
Фиксированные максимальные и минимальные отпускные цены поставщиков планируется ввести не только для продуктов "борщевого" набора, в который входят свекла,... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T09:04+0300
2025-07-24T09:04+0300
экономика
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Фиксированные максимальные и минимальные отпускные цены поставщиков планируется ввести не только для продуктов "борщевого" набора, в который входят свекла, морковь, лук, картофель и белокочанная капуста, но и таких сезонных товаров, как огурцы, томаты и яйца, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. Ранее в июне в интервью РИА Новости Чекушов рассказал о планах министерства сформировать меры по стабилизации цен на продукты "борщевого" набора при помощи создания фиксированных "вилок" отпускных цен на определенный период. "Сейчас речь идет еще и о других товарах, прежде всего подверженных сезонным колебаниям цен и иных факторов. Помимо "борщевого" набора это еще огурцы, томаты, яйца… В частности, предполагается утвердить перечень таких товаров, прописать все необходимые регламентные процедуры, создать ценовую комиссию, в которую войдут представители госорганов, отраслевых и торговых ассоциаций, а также субъектов Российской Федерации", - сообщил он. По словам Чекушова, главной целью такого механизма является "сглаживание" ценовых колебаний, стабилизация рынка и создание условий для сельхозпроизводителей, в которых они будут иметь гарантированную рентабельность. "Торговым сетям это позволит заключать... долгосрочные контракты с производителями с пониманием цены "наперед". Данный подход должен создать стабильную среду, которая позволит работать с рынком дальше. Ожидаем, что такой подход в перспективе благотворно скажется на ценах на продукты питания", - добавил замминистра. Он отметил, что производители также поддержали данные предложения, а предусмотренные Минпромторгом диапазоны отпускных цен поставщиков исключат возможность снижения рентабельности товаропроизводителей. Помимо этого, министерство предусмотрело условия для торговых сетей и маркетплейсов, которые должны будут закупать не менее 80% объемов регулируемых товаров в пределах диапазонов отпускных цен по долгосрочным договорам. "Остальные 20% можно будет закупать иным способом, в том числе на тендерах. Поэтому уверены, что к дефициту товаров такая инициатива не приведет", - подчеркнул Чекушов. Замминистра обратил внимание, что торговые сети при росте цен от поставщиков стараются сдерживать их рост в рознице и по категориям социально значимых товаров дают наценку порядка 18%, что почти в два раза меньше необходимой, гарантирующей рентабельность продавца в районе 2%. "То есть, по социальной корзине сети работают ниже рентабельности, балансируя ценовую стабильность за счет другой, менее чувствительной для граждан продукции. Более трети объема продаж социально значимых продовольственных товаров в сетях продается вообще с самой минимальной наценкой до 10%", - пояснил замглавы Минпромторга и отметил, что некоторые категории товаров даже продаются дешевле, чем закупаются у поставщиков.
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бизнес, рф, минпромторг
Экономика, Бизнес, РФ, Минпромторг
09:04 24.07.2025
 
В Минпромторге рассказали о мерах по стабилизации цен на сезонные продукты

Минпромторг: фиксированные цены введут для овощей, томатов и яиц

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродавец выкладывает огурцы на прилавок на рынке
Продавец выкладывает огурцы на прилавок на рынке - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Фиксированные максимальные и минимальные отпускные цены поставщиков планируется ввести не только для продуктов "борщевого" набора, в который входят свекла, морковь, лук, картофель и белокочанная капуста, но и таких сезонных товаров, как огурцы, томаты и яйца, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
Ранее в июне в интервью РИА Новости Чекушов рассказал о планах министерства сформировать меры по стабилизации цен на продукты "борщевого" набора при помощи создания фиксированных "вилок" отпускных цен на определенный период.
"Сейчас речь идет еще и о других товарах, прежде всего подверженных сезонным колебаниям цен и иных факторов. Помимо "борщевого" набора это еще огурцы, томаты, яйца… В частности, предполагается утвердить перечень таких товаров, прописать все необходимые регламентные процедуры, создать ценовую комиссию, в которую войдут представители госорганов, отраслевых и торговых ассоциаций, а также субъектов Российской Федерации", - сообщил он.
По словам Чекушова, главной целью такого механизма является "сглаживание" ценовых колебаний, стабилизация рынка и создание условий для сельхозпроизводителей, в которых они будут иметь гарантированную рентабельность.
"Торговым сетям это позволит заключать... долгосрочные контракты с производителями с пониманием цены "наперед". Данный подход должен создать стабильную среду, которая позволит работать с рынком дальше. Ожидаем, что такой подход в перспективе благотворно скажется на ценах на продукты питания", - добавил замминистра.
Он отметил, что производители также поддержали данные предложения, а предусмотренные Минпромторгом диапазоны отпускных цен поставщиков исключат возможность снижения рентабельности товаропроизводителей. Помимо этого, министерство предусмотрело условия для торговых сетей и маркетплейсов, которые должны будут закупать не менее 80% объемов регулируемых товаров в пределах диапазонов отпускных цен по долгосрочным договорам.
"Остальные 20% можно будет закупать иным способом, в том числе на тендерах. Поэтому уверены, что к дефициту товаров такая инициатива не приведет", - подчеркнул Чекушов.
Замминистра обратил внимание, что торговые сети при росте цен от поставщиков стараются сдерживать их рост в рознице и по категориям социально значимых товаров дают наценку порядка 18%, что почти в два раза меньше необходимой, гарантирующей рентабельность продавца в районе 2%.
"То есть, по социальной корзине сети работают ниже рентабельности, балансируя ценовую стабильность за счет другой, менее чувствительной для граждан продукции. Более трети объема продаж социально значимых продовольственных товаров в сетях продается вообще с самой минимальной наценкой до 10%", - пояснил замглавы Минпромторга и отметил, что некоторые категории товаров даже продаются дешевле, чем закупаются у поставщиков.
Овощи - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
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