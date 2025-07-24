https://1prime.ru/20250724/minzdrav--859889302.html

Минздрав внесет изменения в порядок формирования листков нетрудоспособности

Минздрав внесет изменения в порядок формирования листков нетрудоспособности - 24.07.2025, ПРАЙМ

Минздрав внесет изменения в порядок формирования листков нетрудоспособности

Минздрав предлагает ввести экспертизу временной нетрудоспособности медицинской комиссией, если человек за шесть месяцев обращался за соответствующим документом... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T16:03+0300

2025-07-24T16:03+0300

2025-07-24T16:04+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Минздрав предлагает ввести экспертизу временной нетрудоспособности медицинской комиссией, если человек за шесть месяцев обращался за соответствующим документом четыре раза и более, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что проект изменений в приказ об утверждении условий и порядка формирования листков нетрудоспособности, разработанный Минздравом, позволит совершенствовать механизм оказания медпомощи гражданам трудоспособного возраста. "Если за шесть месяцев, предшествующих дате обращения за медицинской помощью, лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более, за исключением случаев ухода за больным ребенком и другими членами семьи, медицинской реабилитации, получения гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии, лечащий врач передает медицинскую документацию врачебной комиссии, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста", - рассказали в ведомстве. Там добавили, что рассмотрение врачебной комиссией случаев частого оформления листков нетрудоспособности направлено на защиту здоровья граждан, раннее выявление у них тяжелых заболеваний, которые могут привести к неблагоприятным исходам. "Согласно анализу Социального фонда России, указанные изменения коснутся около 1% от общего количества сформированных листков нетрудоспособности в Российской Федерации", - уточнили в Минздраве.

https://1prime.ru/20250625/minzdrav--858878746.html

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общество , здоровье, минздрав, социальный фонд