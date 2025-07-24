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Мишустин рассказал о взаимных расчетах России и Белоруссии - 24.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250724/mishustin-859867684.html
Мишустин рассказал о взаимных расчетах России и Белоруссии
Мишустин рассказал о взаимных расчетах России и Белоруссии - 24.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о взаимных расчетах России и Белоруссии
Россия и Белоруссия свыше 90% взаимных расчетов осуществляют в национальных валютах, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T10:50+0300
2025-07-24T10:50+0300
экономика
россия
белоруссия
запад
михаил мишустин
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия свыше 90% взаимных расчетов осуществляют в национальных валютах, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. "Несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны коллективного Запада, экономическое сотрудничество наше продолжает укрепляться. Растет доля машин, оборудования, высокотехнологичной продукции в нашем совместном товарообороте. Уже свыше 90% расчетов мы ведем в национальных валютах. Все это помогает нам защитить нашу торговлю, инвестиции от негативной внешней конъюнктуры", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным.Мишустин также отметил, что правительства России и Белоруссии наладили системную работу по выполнению решений, принятых президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
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россия, белоруссия, запад, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЗАПАД, Михаил Мишустин
10:50 24.07.2025
 
Мишустин рассказал о взаимных расчетах России и Белоруссии

Мишустин: Россия и Белоруссия свыше 90% расчетов осуществляют в нацвалютах

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия свыше 90% взаимных расчетов осуществляют в национальных валютах, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.
"Несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны коллективного Запада, экономическое сотрудничество наше продолжает укрепляться. Растет доля машин, оборудования, высокотехнологичной продукции в нашем совместном товарообороте. Уже свыше 90% расчетов мы ведем в национальных валютах. Все это помогает нам защитить нашу торговлю, инвестиции от негативной внешней конъюнктуры", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным.
Мишустин также отметил, что правительства России и Белоруссии наладили системную работу по выполнению решений, принятых президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Белоруссия и Россия обсудили сотрудничество в сфере экспортного контроля
16 июля, 14:17
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯЗАПАДМихаил Мишустин
 
 
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