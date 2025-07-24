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Мишустин рассказал о взаимных расчетах России и Белоруссии
Мишустин рассказал о взаимных расчетах России и Белоруссии - 24.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о взаимных расчетах России и Белоруссии
Россия и Белоруссия свыше 90% взаимных расчетов осуществляют в национальных валютах, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T10:50+0300
2025-07-24T10:50+0300
2025-07-24T10:50+0300
экономика
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запад
михаил мишустин
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия свыше 90% взаимных расчетов осуществляют в национальных валютах, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. "Несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны коллективного Запада, экономическое сотрудничество наше продолжает укрепляться. Растет доля машин, оборудования, высокотехнологичной продукции в нашем совместном товарообороте. Уже свыше 90% расчетов мы ведем в национальных валютах. Все это помогает нам защитить нашу торговлю, инвестиции от негативной внешней конъюнктуры", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным.Мишустин также отметил, что правительства России и Белоруссии наладили системную работу по выполнению решений, принятых президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
https://1prime.ru/20250716/kontrol-859554145.html
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россия, белоруссия, запад, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЗАПАД, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о взаимных расчетах России и Белоруссии
Мишустин: Россия и Белоруссия свыше 90% расчетов осуществляют в нацвалютах
ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия свыше 90% взаимных расчетов осуществляют в национальных валютах, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.
"Несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны коллективного Запада, экономическое сотрудничество наше продолжает укрепляться. Растет доля машин, оборудования, высокотехнологичной продукции в нашем совместном товарообороте. Уже свыше 90% расчетов мы ведем в национальных валютах. Все это помогает нам защитить нашу торговлю, инвестиции от негативной внешней конъюнктуры", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным.
Мишустин также отметил, что правительства России и Белоруссии наладили системную работу по выполнению решений, принятых президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
Белоруссия и Россия обсудили сотрудничество в сфере экспортного контроля