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Мишустин рассказал о взаимных расчетах России и Белоруссии

Мишустин рассказал о взаимных расчетах России и Белоруссии - 24.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о взаимных расчетах России и Белоруссии

Россия и Белоруссия свыше 90% взаимных расчетов осуществляют в национальных валютах, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T10:50+0300

2025-07-24T10:50+0300

2025-07-24T10:50+0300

экономика

россия

белоруссия

запад

михаил мишустин

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия свыше 90% взаимных расчетов осуществляют в национальных валютах, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. "Несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны коллективного Запада, экономическое сотрудничество наше продолжает укрепляться. Растет доля машин, оборудования, высокотехнологичной продукции в нашем совместном товарообороте. Уже свыше 90% расчетов мы ведем в национальных валютах. Все это помогает нам защитить нашу торговлю, инвестиции от негативной внешней конъюнктуры", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным.Мишустин также отметил, что правительства России и Белоруссии наладили системную работу по выполнению решений, принятых президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

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россия, белоруссия, запад, михаил мишустин