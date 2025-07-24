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Мишустин отметил вклад России в экономику Казахстана

Мишустин отметил вклад России в экономику Казахстана - 24.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин отметил вклад России в экономику Казахстана

Россия в прошлом году стала крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, Москву это радует, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T11:47+0300

2025-07-24T11:47+0300

2025-07-24T11:47+0300

экономика

россия

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - ПРАЙМ. Россия в прошлом году стала крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, Москву это радует, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства РФ встретился в четверг с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. "Хочу отметить, Россия входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Казахстана. В прошлом году, нас радует, что мы стали крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику", - сказал Мишустин в ходе переговоров. Он добавил, что по линии правительств России и Казахстана исполняются решения, которые приняты лидерами двух стран по всем направлениям двустороннего взаимодействия. "Мы вместе обеспечиваем оптимальный инвестиционный, деловой климат, чтобы все больше и российских, и казахстанских предприятий выходили на взаимные рынки друг друга, создавали совместные предприятия, обменивались инвестициями, технологиями", - сказал премьер. Мишустин отметил, что добрососедство, стратегическое партнерство и союзничество России и Казахстана основаны на исторической дружбе, взаимном уважении интересов друг друга и братских народов двух стран.

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россия, казахстан, рф, михаил мишустин