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Чистая прибыль ММК по МСФО в I полугодии снизилась на 88,8% - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Чистая прибыль ММК по МСФО в I полугодии снизилась на 88,8%
Чистая прибыль ММК по МСФО в I полугодии снизилась на 88,8% - 24.07.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль ММК по МСФО в I полугодии снизилась на 88,8%
Чистая прибыль группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по МСФО в первом полугодии 2025 года снизилась на 88,8% и составила 5,614 миллиарда... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T10:15+0300
2025-07-24T10:15+0300
экономика
ммк
металлургия
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по МСФО в первом полугодии 2025 года снизилась на 88,8% и составила 5,614 миллиарда рублей против 50,309 миллиарда годом ранее, следует из материалов компании. Выручка сократилась на 25%, до 313,515 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 54,9% и составил 41,785 миллиарда рублей. В 2024 году чистая прибыль группы по МСФО составила 79,74 миллиарда рублей.
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ммк, металлургия
Экономика, ММК, металлургия
10:15 24.07.2025
 
Чистая прибыль ММК по МСФО в I полугодии снизилась на 88,8%

Чистая прибыль ММК по МСФО в первом полугодии 2025 года снизилась на 88,8%

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРабочий металлургического комбината
Рабочий металлургического комбината - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по МСФО в первом полугодии 2025 года снизилась на 88,8% и составила 5,614 миллиарда рублей против 50,309 миллиарда годом ранее, следует из материалов компании.
Выручка сократилась на 25%, до 313,515 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 54,9% и составил 41,785 миллиарда рублей.
В 2024 году чистая прибыль группы по МСФО составила 79,74 миллиарда рублей.
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