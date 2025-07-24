https://1prime.ru/20250724/mosbirzha--859879694.html

Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота"

Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота" - 24.07.2025, ПРАЙМ

Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота"

Московская биржа проводит дискретный аукцион по сильно дорожающим привилегированным акциям "Лензолота" после роста их стоимости более чем на 20%, следует из... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T13:20+0300

2025-07-24T13:20+0300

2025-07-24T13:20+0300

экономика

рынок

торги

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по сильно дорожающим привилегированным акциям "Лензолота" после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По ценным бумагам LNZLP (привилегированные акции - ред.) проводится дискретный аукцион... По состоянию на 12.46 текущая цена составила 790 рублей (Отклонение – 20.61 %). Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (655 рублей). В режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 12.50. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 13.20 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).

https://1prime.ru/20250722/mosbirzha-859792485.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа