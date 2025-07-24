https://1prime.ru/20250724/most-859851417.html
На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин
На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин - 24.07.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин
Более 1,2 тысячи машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского мостом, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T02:43+0300
2025-07-24T02:43+0300
2025-07-24T02:43+0300
бизнес
россия
тамань
керчь
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859851417.jpg?1753314211
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - ПРАЙМ. Более 1,2 тысячи машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского мостом, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
Движение по мосту перекрывали в ночь на четверг почти на три часа и открыли в 1.48 мск.
"В очереди со стороны Тамани находится 665 транспортных средств. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 569 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении.
Статистика приведена по состоянию на 2.00 мск.
тамань
керчь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, тамань, керчь
Бизнес, РОССИЯ, Тамань, КЕРЧЬ
На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин
Более 1,2 тысячи машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - ПРАЙМ. Более 1,2 тысячи машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского мостом, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
Движение по мосту перекрывали в ночь на четверг почти на три часа и открыли в 1.48 мск.
"В очереди со стороны Тамани находится 665 транспортных средств. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 569 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении.
Статистика приведена по состоянию на 2.00 мск.