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На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин

На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин - 24.07.2025, ПРАЙМ

На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин

Более 1,2 тысячи машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского мостом, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T02:43+0300

2025-07-24T02:43+0300

2025-07-24T02:43+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - ПРАЙМ. Более 1,2 тысячи машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского мостом, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. Движение по мосту перекрывали в ночь на четверг почти на три часа и открыли в 1.48 мск. "В очереди со стороны Тамани находится 665 транспортных средств. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 569 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении. Статистика приведена по состоянию на 2.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, тамань, керчь