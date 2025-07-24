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В МВД рассказали о мошенниках в период приемной кампании в вузах

В МВД рассказали о мошенниках в период приемной кампании в вузах - 24.07.2025, ПРАЙМ

В МВД рассказали о мошенниках в период приемной кампании в вузах

Мошенники в период приемной кампании связываются со студентами и абитуриентами, представляются сотрудниками приемных комиссий и деканатов и выманивают деньги и... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T09:38+0300

2025-07-24T09:38+0300

2025-07-24T09:38+0300

мошенничество

общество

технологии

финансы

мвд

всу

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Мошенники в период приемной кампании связываются со студентами и абитуриентами, представляются сотрудниками приемных комиссий и деканатов и выманивают деньги и персональные данные, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк "В период приемной кампании фиксируются случаи мошенничества, направленного на абитуриентов и студентов", - сказала она на видео, опубликованном в ее Telegram-канале. По словам Волк, мошенники представляются сотрудниками приемных комиссий, деканатов или бухгалтерий учебных заведений и под различными предлогами выманивают деньги или персональные данные. В качестве примера она рассказала про случай, как мужчине позвонил неизвестный и для подтверждения полученного диплома попросил код из смс. После этого гражданину поступил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил о взломе аккаунта "Госуслуг" и убедил перевести деньги на безопасный счет. Другой случай - девушке позвонил неизвестный, который представился администратором колледжа и спросил, будет ли она поступать. "Получив отрицательный ответ, звонивший сообщил, что от ее имени была подана заявка на поступление и для ее отмены необходимо назвать код из смс сообщения. Девушка продиктовала код и после этого ей позвонили и пояснили, что мошенники получили доступ к ее банковской карте, кабинету "Госуслуг" и персональным данным ее родителей", - сказала Волк, добавив, что после этого мошенники начали выманивать деньги. Кроме того, злоумышленники, по словам Волк, могут попросить установить вредоносную программу на телефон или начать запугивать привлечением к уголовной ответственности за содействие ВСУ.

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общество , технологии, финансы, мвд, всу